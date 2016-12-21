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Совет директоров "Гидроавтоматики" возглавил Сергей Пяткин

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров ОАО "Гидроавтоматика" 21 декабря принял решение об избрании своим председателем Сергея Пяткина.

Информация об этом содержится на официальной страничке предприятия.

Сергей Пяткин является первым заместителем генерального директора - директором по стратегическому развитию "Гидроавтоматики", решение о его избрании было принято единогласно.

Напомним, 4 октября на предприятии прошло заседание совета директоров, на котором утвердили новый состав правления завода.

Восемь из девяти его участников остались прежними: Александр Воронков, Александр Зайцев, Андрей Пряничников, Валентина Плотникова, Андрей Яблонский, Алексей Сухомлин, Сергей Срыбный и Виктор Жупиков.

Также в состав правления предприятия вошел новый директор управления развития, договоров и сбыта ОАО "Гидроавтоматика" Денис Таюшев, сменивший на этом посту Дмитрия Стройкина.

Тогда же было принято решение о созыве 12 декабря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гидроавтоматика", которое должно было досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать новый состав руководящего органа предприятия.

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2016 г. блокирующий пакет акций ОАО "Гидроавтоматика" (25,5%) был выставлен на продажу холдингом "Технодинамика". Весь пакет приобрел совладелец ОАО "Агрегат" Дмитрий Моисеенко. 

В декабре Дмитрий Моисеенко продал свою долю акций члену совета директоров "Гидроавтоматики" Алексею Леушкину.

После сделки Леушкин увеличил свою долю в уставном капитале до 46,985%, а пакет обыкновенных акций - до 53,271%.

Также ранее, 7 декабря, Алексей Леушкин стал владельцем 34,01% уставного капитала АО "Металлист-Самара", в котором он является председателем совета директоров.

До сделки Леушкин владел 24,9% уставного капитала "Металлист-Самара". Свою долю - 9,0163% - Леушкину также продал Дмитрий Моисеенко.

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