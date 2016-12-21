Совет директоров "Гидроавтоматики" возглавил Сергей Пяткин

Совет директоров ОАО "Гидроавтоматика" 21 декабря принял решение об избрании своим председателем Сергея Пяткина.

Информация об этом содержится на официальной страничке предприятия.

Сергей Пяткин является первым заместителем генерального директора - директором по стратегическому развитию "Гидроавтоматики", решение о его избрании было принято единогласно.

Напомним, 4 октября на предприятии прошло заседание совета директоров, на котором утвердили новый состав правления завода.

Восемь из девяти его участников остались прежними: Александр Воронков, Александр Зайцев, Андрей Пряничников, Валентина Плотникова, Андрей Яблонский, Алексей Сухомлин, Сергей Срыбный и Виктор Жупиков.

Также в состав правления предприятия вошел новый директор управления развития, договоров и сбыта ОАО "Гидроавтоматика" Денис Таюшев, сменивший на этом посту Дмитрия Стройкина.

Тогда же было принято решение о созыве 12 декабря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гидроавтоматика", которое должно было досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать новый состав руководящего органа предприятия.

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2016 г. блокирующий пакет акций ОАО "Гидроавтоматика" (25,5%) был выставлен на продажу холдингом "Технодинамика". Весь пакет приобрел совладелец ОАО "Агрегат" Дмитрий Моисеенко.

В декабре Дмитрий Моисеенко продал свою долю акций члену совета директоров "Гидроавтоматики" Алексею Леушкину.

После сделки Леушкин увеличил свою долю в уставном капитале до 46,985%, а пакет обыкновенных акций - до 53,271%.

Также ранее, 7 декабря, Алексей Леушкин стал владельцем 34,01% уставного капитала АО "Металлист-Самара", в котором он является председателем совета директоров.

До сделки Леушкин владел 24,9% уставного капитала "Металлист-Самара". Свою долю - 9,0163% - Леушкину также продал Дмитрий Моисеенко.