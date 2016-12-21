Военный комиссар Александр Даньшин: "Игорь Попов докладывал мне, что ему предлагали деньги за отказ от должности"

Во вторник, 20 декабря, в Тольятти вынесли обвинительный приговор Игорю Попову, который ранее занимал должность местного военного комиссара.

Напомним, его обвиняли в получении взятки 2 млн рублей. Попова приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей, а его посредника Николая Ксенафонтова - к четырем годам "строгача".

Игорь Попов на протяжении следствия и суда вину отрицал, называл передачу денег провокацией и подставой и даже говорил, что сотрудничал с контрразведкой, чтобы вывести на чистую воду ОПГ, зарабатывавшую на призывниках. Ею якобы руководил Евгений Лисянский, признанный потерпевшим по делу Попова.

Военный комиссариат Самарской области признал: обстановка в Тольятти действительно была сложной. В сентябре 2009 г. уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудили в отношении тогдашнего военного комиссара Тольятти Александра Манжоса, в ноябре 2010 г. по подозрению в получении взятки были задержаны военком Тольятти Григорий Липич и начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Александр Каменский. В мае 2014 г. в получении взятки обвинили старшего помощника того же отделения Игоря Кобзева.

После этого в Тольятти главным решили сделать Игоря Попова, который до того руководил отделом военного комиссариата в Жигулевске.

"Он зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, под его руководством военный комиссариат Жигулевска не только качественно выполнял задачи, но и вышел на передовые позиции среди отделов военного комиссариата Самарской области, - рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. - Факт его сотрудничества с контрразведкой подтвердить или опровергнуть я не могу. Однако Попов устно докладывал мне о том, что ему предлагают деньги за отказ от места и что Лисянский ведет провокационные разговоры, после которых он опасался, что ему могут подбросить деньги, чтобы убрать его с должности. Я приказал усилить бдительность и поставить камеры в кабинете Попова и приемной".

Камеры действительно поставили, и они зафиксировали, как полицейские подозрительно кружат вокруг открытого портфеля Попова, где впоследствии нашли 10 тыс. руб. мечеными купюрами. Однако суд не посчитал это доказательством того, что военкома подставили.