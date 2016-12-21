Военный комиссар Александр Даньшин: "Игорь Попов докладывал мне, что ему предлагали деньги за отказ от должности"

Во вторник, 20 декабря, в Тольятти вынесли обвинительный приговор Игорю Попову, который ранее занимал должность местного военного комиссара.
Напомним, его обвиняли в получении взятки 2 млн рублей. Попова приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 100 млн рублей, а его посредника Николая Ксенафонтова - к четырем годам "строгача".
Игорь Попов на протяжении следствия и суда вину отрицал, называл передачу денег провокацией и подставой и даже говорил, что сотрудничал с контрразведкой, чтобы вывести на чистую воду ОПГ, зарабатывавшую на призывниках. Ею якобы руководил Евгений Лисянский, признанный потерпевшим по делу Попова.
Военный комиссариат Самарской области признал: обстановка в Тольятти действительно была сложной. В сентябре 2009 г. уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудили в отношении тогдашнего военного комиссара Тольятти Александра Манжоса, в ноябре 2010 г. по подозрению в получении взятки были задержаны военком Тольятти Григорий Липич и начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Александр Каменский. В мае 2014 г. в получении взятки обвинили старшего помощника того же отделения Игоря Кобзева.
После этого в Тольятти главным решили сделать Игоря Попова, который до того руководил отделом военного комиссариата в Жигулевске.
"Он зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, под его руководством военный комиссариат Жигулевска не только качественно выполнял задачи, но и вышел на передовые позиции среди отделов военного комиссариата Самарской области, - рассказал военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. - Факт его сотрудничества с контрразведкой подтвердить или опровергнуть я не могу. Однако Попов устно докладывал мне о том, что ему предлагают деньги за отказ от места и что Лисянский ведет провокационные разговоры, после которых он опасался, что ему могут подбросить деньги, чтобы убрать его с должности. Я приказал усилить бдительность и поставить камеры в кабинете Попова и приемной".
Камеры действительно поставили, и они зафиксировали, как полицейские подозрительно кружат вокруг открытого портфеля Попова, где впоследствии нашли 10 тыс. руб. мечеными купюрами. Однако суд не посчитал это доказательством того, что военкома подставили.
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?