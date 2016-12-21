16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Форвард молодежной команды "Крыльев Советов" Егор Голенков вызван в юношескую сборную России "Крыльям Советов" запретили регистрировать новых игроков Виталий Шашков: "Вопрос будущего Ягодинского в "Крыльях Советов" пока остается открытым" На сайте FIFA появилась 3d-визуализация стадиона "Самара Арена" Виталий Шашков: "В тренерском штабе "Крыльев Советов" будут изменения"

Футбол Спорт

Форвард молодежной команды "Крыльев Советов" Егор Голенков вызван в юношескую сборную России

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати

17-летний форвард молодежной команды "Крыльев Советов" Егор Голенков получил вызов в юношескую сборную России не старше 1999 года (тренер - Михаил Галактионов).

С 7 по 22 января следующего года команда выступит в Санкт-Петербурге на мемориале Гранаткина. Для Голенкова это первый вызов в сборную России.

Россия посеяна в группе B и сыграет с Индией, Латвией и Белоруссией. Всего в турнире примут участие 16 сборных: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония, Латвия, Беларусь, Россия, Индия, Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан, Молдова, Словения, Иран и сборная Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт клуба.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

Сергей Боженко 02 апреля 2016 20:06 Денис Маслов не смог прилететь в Самару на заседание суда

присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет

Сергей Глушков 18 марта 2016 00:00 У защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова есть предложения от нескольких клубов

ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет

Фото на сайте

На сайте FIFA появилась 3d-визуализация стадиона "Самара Арена"

На сайте FIFA появилась 3d-визуализация стадиона "Самара Арена"

"Крылья Советов" сенсационно разгромили "Спартак" - 4:0

"Крылья Советов" сенсационно разгромили "Спартак" - 4:0

В Самаре прошел спортивный праздник, приуроченный к Кубку Конфедераций ФИФА

В Самаре прошел спортивный праздник, приуроченный к Кубку Конфедераций ФИФА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1