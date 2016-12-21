ХК ЦСК ВВС проиграл второй матч "Алтаю" - 5:6

В среду, 21 декабря, в очередном матче первенства ВХЛ самарский ЦСК ВВС во втором матче встречался с барнаульским "Алтаем".

После вчерашнего разгрома хозяева вышли на игру с другим настроем и забили на третьей минуте, почти сразу Артем Васюков сравнял счет, а Артем Сурсов вывел "летчиков" вперед - 2:1.

До конца первого периода "Алтай" сравнялся, а во втором отрезке вышел вперед - 4:2.

В третьем периоде Никита Глотов начал преследование - 4:3, но "Алтай" уступать не хотел и восстановил преимущество в две шайбы - 5:3. Михаил Патрикеев забросил шайбу, а хозяева ответили еще одной - 6:4. Последний гол забросил Илья Жуков, но времени для ничьей не хватило - 6:5, поражение ЦСК ВВС, сообщает официальный сайт первенства.