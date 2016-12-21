В пятницу, 23 декабря, с 18:00 до 21:00 в музее им. Алабина пройдет новогодний бал-маскарад.

Бал-маскарад - отличный способ настроиться на праздники и окунуться в атмосферу торжества. Участников ждут показательные выступления танцевальных коллективов Самары, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам.

Событие будет интересно как опытным танцорам, так и новичкам и зрителям, которые смогут проникнуться атмосферой балов позапрошлого столетия, посетить исторический фотосалон и увидеть предметы из фондов музея.

Для всех участников бала действует дресс-код: для кавалеров - брючный костюм, для дам - вечернее платье, желательно в пол. На бале будет проводиться конкурс костюмов.

Стоимость билетов: 300 руб. (при наличии своей маски), 500 руб. (билет с маской, которую предоставят организаторы).

Сбор гостей начнется в 17.00.