Из-за возгорания утеплителя фасада многоэтажки в Кировском районе Самары эвакуировали 40 человек

В среду, 21 декабря, в Кировском районе Самары пожар стал причиной эвакуации 40 жильцов многоквартирного дома, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В 19:29 на Волжском шоссе загорелся утеплитель фасада здания с шестого по седьмой этажи на площади 5 кв. метров. На место происшествия прибыли 20 огнеборцев и шесть единиц техники. Им удалось локализовать пожар в 20:21, ликвидировать — в 20:59.

Причина возникновения пожара устанавливается.