Из-за возгорания утеплителя фасада многоэтажки в Кировском районе Самары эвакуировали 40 человек

В среду, 21 декабря, в Кировском районе Самары пожар стал причиной эвакуации 40 жильцов многоквартирного дома, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 19:29 на Волжском шоссе загорелся утеплитель фасада здания с шестого по седьмой этажи на площади 5 кв. метров. На место происшествия прибыли 20 огнеборцев и шесть единиц техники. Им удалось локализовать пожар в 20:21, ликвидировать — в 20:59.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление