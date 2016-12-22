На энергоэффективность сетей уличного освещения Новокуйбышевска потратят 116 млн рублей

Компания, которая будет оказывать услуги по проведению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергоресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в Новокуйбышевске, будет определена 17 января, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает администрация города.
Подрядчику из бюджета Новокуйбышевска выделят 116,1 млн рублей.
Компания- победитель должна будет демонтировать существующие светильники и оборудование управления уличным освещением, смонтировать новые, а также разработать схему расположения сетей наружного освещения.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 12 января 2017 года.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?