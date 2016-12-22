На энергоэффективность сетей уличного освещения Новокуйбышевска потратят 116 млн рублей

Компания, которая будет оказывать услуги по проведению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергоресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в Новокуйбышевске, будет определена 17 января, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация города. Подрядчику из бюджета Новокуйбышевска выделят 116,1 млн рублей. Компания- победитель должна будет демонтировать существующие светильники и оборудование управления уличным освещением, смонтировать новые, а также разработать схему расположения сетей наружного освещения. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 12 января 2017 года.