На перекрестке ул. Каховской и пр. Юных Пионеров грузовая "газель" завалилась на крышу Ford

В четверг, 22 декабря, утром самарцы сообщили в соцсетях об аварии, которая произошла на перекрестке ул. Каховской и Юных Пионеров.
На размещенных свидетелями фотографиях запечатлена грузовая "газель", завалившаяся на повороте на бок и придавившая оказавшийся рядом Ford Mondeo.
Данных о пострадавших нет. Но жители Самары живо обсуждают случившееся, сетуя, что данный перекресток известен местному населению как очаг аварийности.
В обсуждениях самарцы сходятся на том, что виной всему человеческая невнимательность. Ведь на данном перекрестке ул. Каховская является главной, но при выезде на перекресток с проспекта Юных Пионеров некоторые водители часто не уступают дорогу.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был