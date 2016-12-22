На перекрестке ул. Каховской и пр. Юных Пионеров грузовая "газель" завалилась на крышу Ford

В четверг, 22 декабря, утром самарцы сообщили в соцсетях об аварии, которая произошла на перекрестке ул. Каховской и Юных Пионеров.

На размещенных свидетелями фотографиях запечатлена грузовая "газель", завалившаяся на повороте на бок и придавившая оказавшийся рядом Ford Mondeo.

Данных о пострадавших нет. Но жители Самары живо обсуждают случившееся, сетуя, что данный перекресток известен местному населению как очаг аварийности.

В обсуждениях самарцы сходятся на том, что виной всему человеческая невнимательность. Ведь на данном перекрестке ул. Каховская является главной, но при выезде на перекресток с проспекта Юных Пионеров некоторые водители часто не уступают дорогу.