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Нефтехимия ТЭК

Тольяттинский "Трансаммиак" выкупил голосующий пакет акций исаклинского АО "Красный ключ"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Трансаммиак" (Тольятти) выкупил 3 тыс. голосующих акций АО "Красный ключ" (Исаклинский район).

Информация об этом размещена на станице тольяттинского предприятия.

Согласно опубликованному сообщению, до сделки "Трансаммиак" не имел доли участия в уставном капитале "Красного ключа", также тольяттинскому предприятию не принадлежало голосующих акций исаклинской компании.

После приобретения доля участия "Трансаммиака" в уставном капитале АО "Красного ключа" составляет 96,7741%, доля голосующих акций - также 96,7741%.

Сумма сделки не разглашается.

Тольяттинский ОАО "Трансаммиак" занимается транспортировкой жидкого аммиака на экспорт
и реализацию его близлежащим потребителям через раздаточные станции.

АО "Красный ключ" расположено в д. Малое Микушкино Исаклинского района и считается одним из успешных животноводческих предприятий района.

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