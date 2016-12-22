Тольяттинский "Трансаммиак" выкупил голосующий пакет акций исаклинского АО "Красный ключ"

ОАО "Трансаммиак" (Тольятти) выкупил 3 тыс. голосующих акций АО "Красный ключ" (Исаклинский район).

Информация об этом размещена на станице тольяттинского предприятия.

Согласно опубликованному сообщению, до сделки "Трансаммиак" не имел доли участия в уставном капитале "Красного ключа", также тольяттинскому предприятию не принадлежало голосующих акций исаклинской компании.

После приобретения доля участия "Трансаммиака" в уставном капитале АО "Красного ключа" составляет 96,7741%, доля голосующих акций - также 96,7741%.

Сумма сделки не разглашается.