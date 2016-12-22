Тольяттинский "Трансаммиак" выкупил голосующий пакет акций исаклинского АО "Красный ключ"

ОАО "Трансаммиак" (Тольятти) выкупил 3 тыс. голосующих акций АО "Красный ключ" (Исаклинский район).
Информация об этом размещена на станице тольяттинского предприятия.
Согласно опубликованному сообщению, до сделки "Трансаммиак" не имел доли участия в уставном капитале "Красного ключа", также тольяттинскому предприятию не принадлежало голосующих акций исаклинской компании.
После приобретения доля участия "Трансаммиака" в уставном капитале АО "Красного ключа" составляет 96,7741%, доля голосующих акций - также 96,7741%.
Сумма сделки не разглашается.
Тольяттинский ОАО "Трансаммиак" занимается транспортировкой жидкого аммиака на экспорт
и реализацию его близлежащим потребителям через раздаточные станции.
АО "Красный ключ" расположено в д. Малое Микушкино Исаклинского района и считается одним из успешных животноводческих предприятий района.