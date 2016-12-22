Николай Меркушкин: "Энергокомплекс региона играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы России"

В четверг, 22 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников энергетического комплекса Самарской области с профессиональным праздником.
"Энергокомплекс Самарской области, имеющий богатую историю и славные традиции, играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы Российской Федерации, - говорится в поздравлении. - Стабильная работа региональной энергосистемы - одно из важнейших условий укрепления экономического потенциала нашей губернии и страны в целом".
Глава региона подчеркнул, что основа, созданная самоотверженным трудом энергетиков, сооружавших такие масштабные объекты, как Жигулевская ГЭС, Самарская ГРЭС и многие другие, и сегодня позволяет активно развивать и модернизировать отрасль.
Губернатор выразил уверенность, что работники энергетического комплекса области обладают всем необходимым для решения самых сложных и ответственных задач.
"Искренне благодарю вас за ответственность и высочайший профессионализм, за готовность с полным напряжением сил работать на благо людей, - обратился к энергетикам Николай Меркушкин. - Без вашего труда, без надежного и качественного энергоснабжения невозможна деятельность промышленных предприятий и организаций, бесперебойное обеспечение наших граждан электрической и тепловой энергией".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.