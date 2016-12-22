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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В новогодней распродаже в салонах "МегаФона" лидируют смартфоны Motorola и Asus

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"МегаФон" приглашает в свои салоны и интернет-магазин всех, кто давно мечтал о современном смартфоне или планшете. В ходе самой крупной в этом году распродажи, действующей до 31 января 2017 года, можно сэкономить до 50% стоимости устройства. В первые две недели акции самыми покупаемыми стали смартфоны с поддержкой интернета 4G/LTE от Motorola и с 3G — от Asus.

Так смартфон Moto G LTE доступен с 27-процентной скидкой. Его новая стоимость составляет всего 7990 рублей вместо привычных 10990 рублей. Даже флагманские Moto X Force LTE и Moto X Style LTE стали дешевле на 20% и сейчас обходятся покупателям в 36790 и 29590 рублей, соответственно.

Витрины с бюджетными устройствами также полны скидок. Всего за полцены — то есть за 1745 рублей — можно приобрести смартфон Highscreen Spark-2 в черном, синем, оранжевом и желтом цветах корпуса. Почти на треть, с 13990 до 9990 рублей, подешевел смартфон Micromax Canvas 5 E481 LTE.

На четверть упала цена на черную и оранжевую Lumia 540 DS (RM-1141). Этот популярный гаджет стоит всего 5990 рублей.

Снижена стоимость и популярных смартфонов от Lenovo, Huawei и ZTE. Например, Lenovo Vibe S1a40 LTE со скидкой в 16% можно приобрести за 15990 рублей, Huawei Y6 LTE SCL-L21 — за 6990 рублей (минус 22% от прежней цены), а ZTE Axon mini LTE — за 14990 рублей (минус 17%).

"Как показали результаты первых двух недель, новогодняя распродажа в салонах "МегаФона" — ожидаемое событие. Вплоть до конца января мы предлагаем нашим клиентам лучшие цены в году. Наши исследования показывают, что порядка 35% россиян планируют подарить мобильное устройство на Новый год. В распродаже участвуют более ста моделей смартфонов и планшетов со скидкой до 50%, и это реальная возможность порадовать близкого желанным подарком", — говорит директор Поволжского филиала "МегаФон-Ритейл" Рустам Мустаев.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Владимир Герасимов 10 ноября 2016 09:08 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.

Елена Павлова 07 ноября 2016 17:24 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.

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