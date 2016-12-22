В новогодней распродаже в салонах "МегаФона" лидируют смартфоны Motorola и Asus

"МегаФон" приглашает в свои салоны и интернет-магазин всех, кто давно мечтал о современном смартфоне или планшете. В ходе самой крупной в этом году распродажи, действующей до 31 января 2017 года, можно сэкономить до 50% стоимости устройства. В первые две недели акции самыми покупаемыми стали смартфоны с поддержкой интернета 4G/LTE от Motorola и с 3G — от Asus.

Так смартфон Moto G LTE доступен с 27-процентной скидкой. Его новая стоимость составляет всего 7990 рублей вместо привычных 10990 рублей. Даже флагманские Moto X Force LTE и Moto X Style LTE стали дешевле на 20% и сейчас обходятся покупателям в 36790 и 29590 рублей, соответственно.

Витрины с бюджетными устройствами также полны скидок. Всего за полцены — то есть за 1745 рублей — можно приобрести смартфон Highscreen Spark-2 в черном, синем, оранжевом и желтом цветах корпуса. Почти на треть, с 13990 до 9990 рублей, подешевел смартфон Micromax Canvas 5 E481 LTE.

На четверть упала цена на черную и оранжевую Lumia 540 DS (RM-1141). Этот популярный гаджет стоит всего 5990 рублей.

Снижена стоимость и популярных смартфонов от Lenovo, Huawei и ZTE. Например, Lenovo Vibe S1a40 LTE со скидкой в 16% можно приобрести за 15990 рублей, Huawei Y6 LTE SCL-L21 — за 6990 рублей (минус 22% от прежней цены), а ZTE Axon mini LTE — за 14990 рублей (минус 17%).

"Как показали результаты первых двух недель, новогодняя распродажа в салонах "МегаФона" — ожидаемое событие. Вплоть до конца января мы предлагаем нашим клиентам лучшие цены в году. Наши исследования показывают, что порядка 35% россиян планируют подарить мобильное устройство на Новый год. В распродаже участвуют более ста моделей смартфонов и планшетов со скидкой до 50%, и это реальная возможность порадовать близкого желанным подарком", — говорит директор Поволжского филиала "МегаФон-Ритейл" Рустам Мустаев.