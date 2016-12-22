Группа ВТБ отбирает стартапы фонда "Сколково"

Группа ВТБ приняла участие во втором этапе отбора стартапов инновационных разработок в сфере FinTech фонда "Сколково".

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова, а также представители розничного, корпоративного, инвестиционного, транзакционного бизнесов банков ВТБ, ВТБ24, ВТБ Капитал и Почта Банка, провели встречу с 10 FinTech компаниями.

Инновационные разработки для развития услуг, предлагаемых группой ВТБ, представили компании Intervale, PayQR, Group-IB, RuSIEM, Security Vision, TopView, Крибрум, Наносемантика, LiveTex, Документовед.

Особый интерес группы ВТБ вызвали компании "Наносемантика" и "LiveTex", которые занимаются разработкой виртуальных консультантов и чат-ботов для банков. Также стартапы, которые проводят разработки по применению искусственного интеллекта и создают новейшее программное обеспечение по защите от кибезугроз, представили интересные решения для группы.

"Инновационные решения в области финансовых технологий, представленные резидентами фонда "Сколково", несомненно, вызывают большой интерес у группы. Для ВТБ использование современных банковских технологий является одним из приоритетов, поэтому мы с большим интересом принимаем участие в данном проекте и готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество с самыми перспективными стартапами фонда", — отметила по итогам встречи Ольга Дергунова.

"Мировая банковская отрасль сегодня стоит на пороге серьезных изменений, подталкиваемая развитием информационных технологий, так называемой цифровизацией экономики. ИТ кластеру "Сколково" удалось собрать лучшие компании, предлагающие революционные технологии, меняющие финансовый мир. Мы рады, что Группа ВТБ видит в нас партнера, и гордимся тем, что ВТБ выбирает российские технологии для создания новых конкурентных преимуществ и сервисов для клиентов", — прокомментировал вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда "Сколково" Игорь Богачев.

По результатам первого этапа, проведенного в конце лета, в банках Группы ВТБ были организованы четыре пилотных проекта с компаниями-резидентами "Сколково": VisionLabs, Cashoff, Double Data, ЦРТ. Пилотирование некоторых технологий уже успешно завершено, осуществляется подведение итогов с оценкой возможности дальнейшего использования технологий в рамках Группы. Другие пилоты также находятся в активной стадии.