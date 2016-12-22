На освещение самарских улиц в 2017 году потратят 4,5 млн рублей

МП "Самарагорсвет" заключил допсоглашение с поставщиком электроэнергии — ООО "НК-Энергосбыт" о поставке на 2017 год.

Сумма договора составляет 4,5 млн рублей.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Допсоглашение предусматривает поставку электрической энергии для нужд МП "Самарагорсвет" в 2017 году.

Общий объем поставки электроэнергии составляет 587,5 тыс. кВтч.

Закупка проведена у единственного поставщика, заявки других кандидатов не рассматривались.