На освещение самарских улиц в 2017 году потратят 4,5 млн рублей

МП "Самарагорсвет" заключил допсоглашение с поставщиком электроэнергии — ООО "НК-Энергосбыт" о поставке на 2017 год.
Сумма договора составляет 4,5 млн рублей.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Допсоглашение предусматривает поставку электрической энергии для нужд МП "Самарагорсвет" в 2017 году.
Общий объем поставки электроэнергии составляет 587,5 тыс. кВтч.
Закупка проведена у единственного поставщика, заявки других кандидатов не рассматривались.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?