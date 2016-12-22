Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования "TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе", проведенного Национальной ассоциацией контактных центров.
В исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций России, из которых были выбраны четыре победителя: три банка и одна страховая компания. При этом контакт-центр Россельхозбанка, набравший максимальное количество баллов по качеству телефонного обслуживания и качеству обслуживания в цифровых каналах, стал абсолютным победителем рейтинга.
При составлении рейтинга были проанализированы не только телефонные, но и цифровые каналы коммуникации с клиентами: e-mail, форма обратной связи, онлайн-чаты на сайтах компаний и социальные сети. В исследовании использовалась технология mystery caller ("тайный звонящий") и обращения по каждому цифровому каналу коммуникации в разное время суток и дни недели для измерения времени ожидания ответа оператора и оценки качества обслуживания.
С подробным описанием исследования можно ознакомиться по ссылке: http://callcenterevent.ru/ccif/researchtop-20-fin/.
АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.