В Безенчукском районе преступники взломали нефтеврезку

В среду, 21 декабря, сотрудники службы безопасности обнаружили место возможного хищения нефти из трубопровода "Воскресенск-Прибой".
Врезка была сделана на 87 км трубопровода в поле, в километре от автомобильной трассы Самара — Волгоград.
По данным источника в правоохранительных органах, врезку нашли еще в конце августа 2016 года. На ней сделали заглушку. А 21 декабря выяснилось, что заглушка сломана.
При этом преступников пока задержать не удалось. Уголовное дело не возбуждено, ведется проверка.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))