В Безенчукском районе преступники взломали нефтеврезку

В среду, 21 декабря, сотрудники службы безопасности обнаружили место возможного хищения нефти из трубопровода "Воскресенск-Прибой".

Врезка была сделана на 87 км трубопровода в поле, в километре от автомобильной трассы Самара — Волгоград.

По данным источника в правоохранительных органах, врезку нашли еще в конце августа 2016 года. На ней сделали заглушку. А 21 декабря выяснилось, что заглушка сломана.

При этом преступников пока задержать не удалось. Уголовное дело не возбуждено, ведется проверка.