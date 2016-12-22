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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Технодинамика выкупила допвыпуск акций Авиаагрегата за 211 млн рублей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Технодинамика" выкупило допвыпуск акций АО "Авиаагрегат". Информация об этом содержится на странице самарского предприятия.

Речь идет о ценных бумагах дополнительного выпуска (номер 1-01-00402-Е-002D).

Договор купли-продажи был заключен 21 декабря, сумма сделки составила 210,6 млн рублей.

Напомним, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Авиаагрегата было принято 4 апреля 2016 г., саму эмиссию провели 17 мая.

Было выпущено 2,1 млрд штук акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

Акции изначально размещались по закрытой подписке. В качестве покупателя выступил холдинг "Технодинамика", в состав которого входит Авиаагрегат.

 

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