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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 упакует новогодние подарки самарцев

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 объявляет о старте предновогодней акции "Упакуем подарок в подарок", в рамках которой посетители салонов оператора получат в подарок стильную новогоднюю упаковку. А при подключении к пакетным тарифным планам в первые три месяца обслуживания новые абоненты получат двойной объем интернет-трафика.

23 и 24 декабря Tele2 организует работу новогодних бренд-зон в самарских торговых центрах "Мега" и "Амбар", посетителям которых оператор поможет профессионально упаковать новогодние подарки и сделать поздравления по-настоящему запоминающимися.

На выбор участникам акции будут предложены два варианта подарочной упаковки с уникальным дизайном, которые сделают оформление подарка индивидуальным.

Кроме того, при подключении на новогодней интерактивной зоне в течение трех месяцев Tele2 будет удваивать объем интернет-трафика новым абонентам, которые выбрали один из пакетных тарифов: "Очень черный", "Самый черный" или "Сверхчерный". Дополнительный пакет интернета начисляется при условии своевременного пополнения счета для списания абонентской платы.

Также Tele2 приглашает жителей Самары и Тольятти сделать необычную фотографию в интерактивных зонах торгово-развлекательных комплексов. В холле торговых центров оператор установит гигантский новогодний сувенирный шар, внутри которого можно сделать оригинальную фотографию. Все снимки можно будет оперативно распечатать прямо на месте и сохранить на память.

Кроме того, при подключении или при покупке брендированного оборудования (Tele2 Mini, Tele2 Midi, Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE, 3G/4G USB-модемов и WI-FI-роутеров в салонах связи Tele2  в Самаре и Тольятти в торговых центрах "Амбар", "Аврора"  и "Парк Хаус" клиенты получат стильную новогоднюю упаковку с уникальным дизайном в подарок.

"В предновогодней суете трудно найти на все время - нужно успеть подобрать хорошие подарки и для себя, и для родных, а еще приятно провести время и получить положительные эмоции. Мы постарались организовать все и сразу для наших абонентов - в наших салонах посетители могут выбрать стильный подарок на любой вкус и кошелек - от аксессуаров и до фирменного смартфона Tele2. Кроме того, в самых популярных торговых центрах Самары и Тольятти мы установили сказочную фотозону в виде новогоднего сувенирного шара - такая фотография, я уверена, создаст праздничное настроение каждому", - комментирует коммерческий директор самарского филиала Ольга Лукина.

График работы новогодних бренд-зон Tele2:
- Самара, ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5, 23 декабря с 19.00 до 24.00;
- Самара, ТЦ "Мега" ул. Московское шоссе 23 км, 5, 24 декабря с 14.00 до 17.00.

Акция по вручению новогодней упаковки в подарок будет проходить в салонах связи по следующим адресам:
- Самара, ТЦ "Аврора", ул. Аэродромная, 47;
- Самара, ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5;
- Тольятти, ТЦ "Парк Хаус", ул. Автозаводское шоссе, 6.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Владимир Герасимов 10 ноября 2016 09:08 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.

Елена Павлова 07 ноября 2016 17:24 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.

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