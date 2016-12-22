Tele2 упакует новогодние подарки самарцев

Tele2 объявляет о старте предновогодней акции "Упакуем подарок в подарок", в рамках которой посетители салонов оператора получат в подарок стильную новогоднюю упаковку. А при подключении к пакетным тарифным планам в первые три месяца обслуживания новые абоненты получат двойной объем интернет-трафика.

23 и 24 декабря Tele2 организует работу новогодних бренд-зон в самарских торговых центрах "Мега" и "Амбар", посетителям которых оператор поможет профессионально упаковать новогодние подарки и сделать поздравления по-настоящему запоминающимися.

На выбор участникам акции будут предложены два варианта подарочной упаковки с уникальным дизайном, которые сделают оформление подарка индивидуальным.

Кроме того, при подключении на новогодней интерактивной зоне в течение трех месяцев Tele2 будет удваивать объем интернет-трафика новым абонентам, которые выбрали один из пакетных тарифов: "Очень черный", "Самый черный" или "Сверхчерный". Дополнительный пакет интернета начисляется при условии своевременного пополнения счета для списания абонентской платы.

Также Tele2 приглашает жителей Самары и Тольятти сделать необычную фотографию в интерактивных зонах торгово-развлекательных комплексов. В холле торговых центров оператор установит гигантский новогодний сувенирный шар, внутри которого можно сделать оригинальную фотографию. Все снимки можно будет оперативно распечатать прямо на месте и сохранить на память.

Кроме того, при подключении или при покупке брендированного оборудования (Tele2 Mini, Tele2 Midi, Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE, 3G/4G USB-модемов и WI-FI-роутеров в салонах связи Tele2 в Самаре и Тольятти в торговых центрах "Амбар", "Аврора" и "Парк Хаус" клиенты получат стильную новогоднюю упаковку с уникальным дизайном в подарок.

"В предновогодней суете трудно найти на все время - нужно успеть подобрать хорошие подарки и для себя, и для родных, а еще приятно провести время и получить положительные эмоции. Мы постарались организовать все и сразу для наших абонентов - в наших салонах посетители могут выбрать стильный подарок на любой вкус и кошелек - от аксессуаров и до фирменного смартфона Tele2. Кроме того, в самых популярных торговых центрах Самары и Тольятти мы установили сказочную фотозону в виде новогоднего сувенирного шара - такая фотография, я уверена, создаст праздничное настроение каждому", - комментирует коммерческий директор самарского филиала Ольга Лукина.

График работы новогодних бренд-зон Tele2:

- Самара, ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5, 23 декабря с 19.00 до 24.00;

- Самара, ТЦ "Мега" ул. Московское шоссе 23 км, 5, 24 декабря с 14.00 до 17.00.

Акция по вручению новогодней упаковки в подарок будет проходить в салонах связи по следующим адресам:

- Самара, ТЦ "Аврора", ул. Аэродромная, 47;

- Самара, ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5;

- Тольятти, ТЦ "Парк Хаус", ул. Автозаводское шоссе, 6.