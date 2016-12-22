Подозреваемого в мошенничестве с жильем отправили на восемь лет в колонию

В суде Кировского района Самары вынесен приговор за мошенничество Юрию Машкевичу.

Как пояснили Волга Ньюс в суде Кировского района, Машкевич осужден за 18 эпизодов мошенничества, из них с причинением значительного ущерба гражданину — один эпизод, в крупном размере — 11 эпизодов, в особо крупном размере — шесть эпизодов. Машкевичу назначили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат обвиняемого обжалует приговор.

Напомним, мужчину обвиняли в следующих преступлениях.

"Летом 2013 г. я захотел купить квартиру, — рассказывал на суде один из потерпевших Виталий Ш. — Отец сказал мне, что у его бывшей коллеги, Толкачевой, есть знакомый, который может помочь купить квартиру по очень лояльной цене".

Так Виталий познакомился с Машкевичем. Со слов Виталия, они договорились, что Машкевич поможет ему стать владельцем "однушки" на пр. Кирова за 1,2 млн рублей. Половину суммы Виталий передал сразу у нотариуса. Передачу этих денег оформили у нотариуса как заем.

"Машкевич обещал мне организовать сделку с квартирой в течение трех месяцев, — рассказывал потерпевший. — В январе он сказал, что сейчас праздничные дни и поэтому сделка отодвигается. Потом говорил, что возник внезапный наплыв желающих приватизировать жилье, возникли большие очереди, поэтому оформление моей квартиры снова отодвигается. Потом он назначил мне встречу в МФЦ, но не пришел на нее. После этого он пропал и перестал отвечать на звонки".

Другой потерпевший Марат Н. хотел приобрести комнату в общежитии. Обзавестись жильем ему посоветовала давняя знакомая Евгения Иванова (со слов подсудимого, Иванова и Толкачева получали некий процент за подбор ему клиентов).

"В феврале 2014 г. Иванова говорила, что может помочь мне приобрести комнату в общежитии, — рассказал Марат. — Цена при этом будет ниже рыночной в два — три раза, потому что ее знакомый, Машкевич, обладает "связями" и может государственную жилплощадь приватизировать на мое имя".

Кстати, схема, по которой Машкевич должен был потерпевшим оформить в собственность жилье, весьма интересна. Со слов потерпевших, мужчина или его знакомые обещали за небольшие относительно цен на жилье деньги организовать для них приватизацию муниципальной жилплощади. При этом потерпевшие говорят, что, со слов подсудимого, все должно было быть законно, а в подробности якобы они не вдавались.

"Мне Иванова про Машкевича говорила — такой шустрый, умеет деньги делать красиво, — вспоминает потерпевший Марат. — Комнату, которую мне обещали, я и не видел — Иванова сказала, что надо деньги перечислить скорее. Я перечислил половину стоимости комнаты — 225 тыс. рублей. Еще столько же должен был отдать после оформления жилья на меня. Иванова мне говорила, что потом эту комнату продадут по рыночной цене за 1,2 млн руб. и купят мне квартиру".

Потерпевшие говорили, что никаких квартир, как и Машкевича, после передачи ему денег и документов для приобретения жилья больше не увидели.

Сам подсудимый вину не признавал. Говорил, что потерпевшие на самом деле выступали инвесторами — давали ему взаймы деньги под проценты, а он на эти деньги строил коттеджи в Крыму. Квартир и комнат он никому никаких не обещал и документов (например, цветных ксерокопий паспорта) он ни с кого не брал. Почему все это потерпевшие синхронно выдумали — мужчина не понимал.

Интересно, что Машкевич уже был судим за подобные преступления. Так, в июне 2012 г. мужчину осудил Безенчукский райсуд за хищение 200 тыс. руб., совершенное аналогичным образом. Вины он не признал, но тогда его приговорили к 200 часам обязательных работ. В июле того же года Чапаевский суд за аналогичное преступление приговорил его к двум годам лишения свободы условно. В декабре 2015 г. Машкевича этапировали из Крыма, где он работал инструктором по фитнесу в Феодосии.