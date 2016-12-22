В Камышлинском районе инвалида подозревают в нападении с ножом на брата

В среду, 21 декабря, в Камышлинском районе полиция возбудила уголовное дело по факту получения травм 33-летним Юрием Ю. У мужчины диагностировали проникающие ранения грудной клетки.

По версии полицейских, на потерпевшего во время ссоры напал его брат - инвалид 2-й группы - и причинил ножом множественные ранения.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее был судим за кражи и страдает умственной отсталостью.