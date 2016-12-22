В Камышлинском районе инвалида подозревают в нападении с ножом на брата

В среду, 21 декабря, в Камышлинском районе полиция возбудила уголовное дело по факту получения травм 33-летним Юрием Ю. У мужчины диагностировали проникающие ранения грудной клетки.
По версии полицейских, на потерпевшего во время ссоры напал его брат - инвалид 2-й группы - и причинил ножом множественные ранения.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее был судим за кражи и страдает умственной отсталостью.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))