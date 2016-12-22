Самарской сироте-инвалиду вернут незаконно проданную квартиру

Самарский областной суд оставил в силе приговор по делу о незаконной продаже квартиры сироты-инвалида.

Катя Г. - девушка, отстающая в развитии, к тому же сирота. Сейчас ей 27 лет, она признана недееспособной и живет в квартире площадью 25 кв. м на Мехзаводе: у входа раковина, возле дивана в зале - душевая кабина. И жила бы она там, видимо, до конца своих дней, если бы не волонтеры - именно их, а не правоохранительные органы и органы власти заинтересовало, куда делась Катина благоустроенная квартира с новой мебелью и кухонным гарнитуром, которую ей за счет государства купили примерно в 2013 году.

Оказалось, что "однушку" стоимостью 1,4 млн руб. по совету своего старого знакомого Саши девушка продала в 2014 г. всего за 1 млн руб., однако на руки практически ничего не получила - ведь взамен ей предоставили другое "жилье", увидев которое, общественники пришли в ужас.

К слову, покупателем выступил господин Мандрыгин - родственник директора риелторского агентства, которое занималось оформлением сделки. А через месяц "однушку" в Крутых Ключах за 1,6 млн руб. он продал многодетной семье Кравцовых, которые на ее покупку потратили материнский капитал, а также взяли ипотеку.

В хитросплетениях этого дела в 2015 г. разбирался Красноглинский районный суд: туда подала иск Татьяна Буравова - она сначала взяла шефство над Катей, а чуть позже была официально признана ее опекуном, а сама Катя - недееспособной.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила: в момент заключения сделки девушка не понимала, что происходит. Она не "скромная" и "неразговорчивая", как утверждали риелторы, а легко внушаемая и ничего не понимающая в обычных для людей вещах. Уже на тот момент Екатерина была недееспособной, только формально этот факт подтвердили позже.

На основе заключения экспертов и показаний свидетелей, знакомых с Катей несколько лет, Красноглинский районный суд постановил: семья Кравцовых должна вернуть ее квартиру в Крутых Ключах, а сама Катя должна отдать Мандрыгину миллион рублей, за который он ей якобы купил квартиру на Мехзаводе.

Апелляцию по этому делу подал банк. Его служба безопасности проверяла сделку перед выдачей кредита и пришла к выводу, что все законно: Мандрыгин якобы не мог знать, что девушка имеет особенности в развитии. Хотя всем, кто видит ее, с первого взгляда это становится понятно.

Суд рассмотрел дело и оставил решение предыдущей инстанции в силе. Получается, что это сотрудники банка допустили ошибку, одобрив сделку в отношении подозрительной квартиры: ведь с момента заключения предыдущего договора купли-продажи этого объекта недвижимости прошел примерно месяц.

К счастью, семья Кравцовых не останется ни с чем. По закону решение суда теперь считается вступившим в силу, и квартиру нужно будет освободить, чтобы туда могла въехать Катя. Однако оказалось, что "однушка" была застрахована от мошенничества, так что семья получит страховые выплаты.

Не остался ни с чем в этой ситуации и Мандрыгин: по словам Ольги Кравцовой, квартиру они у него купили за 1,6 млн рублей. А Катя должна ему еще миллион.

Сама же девушка сможет жить в нормальных условиях. Скорее всего, переезд произойдет после новогодних праздников.