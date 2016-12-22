Коллектив издания "ТЭК и химия Самарской области" получил благодарность регионального минэнергетики

Издание "ТЭК и химия Самарской области" отмечено благодарностью регионального министерства энергетики и ЖКХ как победитель регионального отборочного этапа конкурса МедиаТЭК-2016 среди региональных печатных СМИ в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

В четверг, 22 декабря, перед торжественным собранием, посвященным Дню энергетика, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась церемония награждения победителей регионального этапа III Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и энергоэффективности ENES-2016 и регионального этапа II Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2016.

Благодарность министерства энергетики и ЖКХ Самарской области шеф-редактору издания "ТЭК и химия Самарской области", редактору отдела экономики и бизнеса областной газеты "Волжская коммуна" Юлии Василькиной вручил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников.

Конкурс МедиаТЭК-2016 проводился для шести категорий участников по 25 номинациям.

Победители номинации "Современное производство и развитие ТЭК" поощряются за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли. Оператором регионального этапа конкурса выступили областное минэнергетики и ЖКХ и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ).

Напомним, информационно-аналитическое издание "ТЭК и химия Самарской области" было также признано победителем федерального этапа конкурса "МедиаТЭК-2016".

23 ноября в Москве в рамках V Международного форума ENES-2016, посвященного энергоэффективности, энергосбережению и развитию энергетики, награду изданию вручил председатель экспертного совета конкурса "МедиаТЭК", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.