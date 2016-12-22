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ТЭК Экономика и бизнес

Коллектив издания "ТЭК и химия Самарской области" получил благодарность регионального минэнергетики

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Издание "ТЭК и химия Самарской области" отмечено благодарностью регионального министерства энергетики и ЖКХ как победитель регионального отборочного этапа конкурса МедиаТЭК-2016 среди региональных печатных СМИ в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

Коллектив издания "ТЭК и химия Самарской области" получил благодарность регионального минэнергетики Коллектив издания "ТЭК и химия Самарской области" получил благодарность регионального минэнергетики
Фото: Игорь Казановский

В четверг, 22 декабря, перед торжественным собранием, посвященным Дню энергетика, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась церемония награждения победителей регионального этапа III Всероссийского конкурса проектов в области энергосбережения и энергоэффективности ENES-2016 и регионального этапа II Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2016.

Благодарность министерства энергетики и ЖКХ Самарской области шеф-редактору издания "ТЭК и химия Самарской области", редактору отдела экономики и бизнеса областной газеты "Волжская коммуна" Юлии Василькиной вручил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Стрельников.

Конкурс МедиаТЭК-2016 проводился для шести категорий участников по 25 номинациям.

Победители номинации "Современное производство и развитие ТЭК" поощряются за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли. Оператором регионального этапа конкурса выступили областное минэнергетики и ЖКХ и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ).

Напомним, информационно-аналитическое издание "ТЭК и химия Самарской области" было также признано победителем федерального этапа конкурса "МедиаТЭК-2016".

23 ноября в Москве в рамках V Международного форума ENES-2016, посвященного энергоэффективности, энергосбережению и развитию энергетики, награду изданию вручил председатель экспертного совета конкурса "МедиаТЭК", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Специализированное информационно-аналитическое издание "ТЭК и химия Самарской области" - издательский проект информационного портала "Волга Ньюс". Издание выходит с 2014 года в печатной и электронной форме и ориентировано на профильных специалистов предприятий ТЭК и химической отрасли, региональных и муниципальных органов власти Самарской области.

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Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

михаил вдовин 19 января 2015 06:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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