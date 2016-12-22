Мужчина получил восемь лет колонии за убийство жительницы Кинельского района

В Кинельском районе суд вынес приговор 49-летнему Александру Бунецкому, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

19 октября 2016 г. мужчина во время конфликта при распитии спиртного в доме сожительницы в с. Сырейка напал на 63-летнюю женщину. От удара ножом в грудь женщина скончалась на месте. Суд назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима.