В Тольятти осудили четырех мужчин, изготавливавших амфетамин и выращивавших коноплю

В Тольятти суд вынес приговор четырем мужчинам 22, 25, 28 и 27 лет, занимавшимся незаконным сбытом наркотиков в крупном размере, а также культивированием наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, преступники оборудовали лабораторию на арендованном дачном участке в Ставропольском районе, где изготавливали амфетамин, а рядом в лесопосадке выращивали коноплю.

В телефонных переговорах мужчины использовали кодовые слова, а их сим-карты были оформлены на других лиц. Сбывали запрещенные вещества они только проверенным потребителям.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых в общей сложности 155,85 г амфетамина, 788,34 г гашиша и 27 кустов конопли. По ходатайству следователей, трех мужчин заключили под стражу.

В результате одного из мужчин приговорили к девяти годам лишения свободы, еще два получили по восемь с половиной лет. Четвертый участник группы заключил с прокуратурой досудебное соглашение, ему назначили семь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.