В Тольятти осудили четырех мужчин, изготавливавших амфетамин и выращивавших коноплю

В Тольятти суд вынес приговор четырем мужчинам 22, 25, 28 и 27 лет, занимавшимся незаконным сбытом наркотиков в крупном размере, а также культивированием наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как выяснили правоохранители, преступники оборудовали лабораторию на арендованном дачном участке в Ставропольском районе, где изготавливали амфетамин, а рядом в лесопосадке выращивали коноплю.
В телефонных переговорах мужчины использовали кодовые слова, а их сим-карты были оформлены на других лиц. Сбывали запрещенные вещества они только проверенным потребителям.
Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых в общей сложности 155,85 г амфетамина, 788,34 г гашиша и 27 кустов конопли. По ходатайству следователей, трех мужчин заключили под стражу.
В результате одного из мужчин приговорили к девяти годам лишения свободы, еще два получили по восемь с половиной лет. Четвертый участник группы заключил с прокуратурой досудебное соглашение, ему назначили семь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?