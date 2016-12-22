Губернатор: "Новый производственный комплекс "Салюта" позволит выпускать современное авиационное и морское вооружение"

В четверг, 22 декабря, губернатор Николай Меркушкин принял участие в запуске комплекса по выпуску комплектующих для авиационного и морского вооружения на ПАО "Салют" и поздравил предприятие с предстоящим 75-летием.

ПАО "Салют" создано в 2016 году на базе Куйбышевского механического завода, образованного 25 декабря 1941 года. В годы Великой Отечественной войны КМЗ выпускал бронекорпусы для самолетов ИЛ-2 и бронедетали для истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМФ. В послевоенное время "Салют" выпускал средства аэродромного оборудования, детали и агрегаты сельхозмашин и даже оросительную технику.

С 2005 года предприятие входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", что позволило ему провести техническое перевооружение, реконструировать предприятие и увеличить производство. Сейчас "Салют" выпускает широкий спектр продукции, в том числе военного назначения. Открытие производства комплектующих для авиационного и морского вооружения - еще одно подтверждение того, что "Салют" - один из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса.

С производством Николая Меркушкина ознакомил гендиректор "Салюта" Николай Поролло. Он пояснил: предприятию понадобилось чуть больше года, чтобы модернизировать 4100 кв. м механосборочного цеха под нужды нового комплекса.

По словам Поролло, "Салют" приобрел 50 единиц современного технологического оборудования российских, азиатских и европейских производителей. Объем капитальных вложений составил 800 млн рублей - это собственные средства и средства бюджета в рамках целевой федеральной программы развития ОПК страны. С вводом комплекса объем производства, подчеркнул Николай Поролло, существенно увеличится, что позволит в период с 2017 по 2020 гг. создать 200-250 рабочих мест. 70 специалистов уже приступили к работе.

Николаю Меркушкину показали готовые изделия, после чего он пообщался с рабочими. Губернатор интересовался условиями труда, а также тем, насколько оборудование соответствует поставленным задачам. У фрезеровщика Александра Туникова он поинтересовался, в чем секрет успеха "Салюта". "Лучше наших никто не работает", - не растерялся опытный работник оборонного предприятия.

Николай Меркушкин поздравил весь коллектив с пуском нового производства. "Завод выполняет очень важную государственную задачу в рамках гособоронзаказа - выпускает изделия, которые необходимы министерству обороны, стране. Символично, что в канун юбилея мы открываем новый производственный комплекс, который вобрал в себя все лучшее, что необходимо для выпуска комплектующих для современного авиационного и морского вооружения".

Николай Меркушкин подчеркнул, что перед коллективом поставлена государственная задача - в течение тре-четырех лет удвоить объемы производства. "У завода хорошее будущее, потому что вы изготавливаете продукцию, которая и через 10, и через 15 лет будет необходима стране. Хочу пожелать, чтобы такие события происходили как можно чаще", - обратился к коллективу предприятия Николай Меркушкин.

Губернатор поблагодарил Николая Поролло за то, что тот не боится доверять молодым. В пример он привел 25-летнего Николая Шилова - начальника цеха, в котором и открылось это новое производство.

"Когда мы осматривали комплекс, он поправил директора и меня. Быть таким смелым - это о многом говорит. На "Салюте" растут творческие и активные кадры, а директор создает для этого все условия. Это еще раз доказывает, что вас ждет успех", - заверил Николай Меркушкин.

Отдельно губернатор подчеркнул роль предприятия во время Великой Отечественной войны: "Куйбышев как запасная столица и вы как одно из мощнейших предприятий по производству вооружения внесли очень большой вклад в Великую Победу. Желаю вам новых побед и пусть всегда с вами будет удача".

"Салют" с запуском производства и с юбилеем также поздравили спикер губернской думы Виктор Сазонов, глава Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, заслуженный машиностроитель Анвар Бульхин.

"Благодаря государственной поддержке идет мощное развитие "Салюта". Вы, как и прежде, имеете большое значение для Самары, для региона, для военно-промышленного комплекса и для обороноспособности страны", - сказал председатель регионального парламента.

"Мы обязаны решить все задачи, которые перед нами поставлены. Мы не должны подвести ни страну, ни Самарскую область, ни славное имя "Салюта", - заключил Николай Поролло.