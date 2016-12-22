БК "Самара" уступил "Темп-СУМЗ-УГМК" в Кубке России — 60:62

В четверг, 22 декабря, в матче Кубка России БК "Самара" принимал у себя на паркете "Темп-СУМЗ-УГМК".

Матч начался явно не так, как ожидали самарские болельщики. Прошло чуть больше двух минут — а счет на табло был 2:7. Сергей Зозулин затребовал тайм-аут, но его внушения подействовали не сразу. Но подействовали: к середине первого периода после бросков Никиты Иванова, Алексея Зозулина и Алексея Жуканенко самарцы вырвались вперед. Но рывок хозяев 10:0 лишь раззадорил ревдинцев: пара трехочковых — и за пару минут до завершения периода они сравняли счет (16:16). А затем Дмитрий Артешин, так хорошо знакомый с паркетом и кольцами "МТЛ Арены", вернул гостям лидерство (20:21).

Во втором периоде нападение самарцев, вроде бы неплохо работавшее, вдруг засбоило. Алексей Чиликин, Алексей Зозулин, Евгений Фидий смазали несколько бросков из-под кольца. Да еще и трехи, такое грозное оружие в предыдущих матчах, на этот раз работать отказывалось — ни одного точного дальнего попадания за первую половину. Гости, также атаковавшие с не самым высоким процентом, забивали все же чаще. И держались впереди — 28:31 к большому перерыву.

В третьем периоде игра продолжалась в том же режиме. Соперники много промахивались и грешили потерями. Стабильно набирать очки у "Самары" никак не получалось. Сергей Зозулин, еще в первой половине попробовавший в деле всех своих игроков, продолжал тасовать состав в поисках оптимального сочетания. Но нагнать гостей, уверенно державших дистанцию в 6-8 очков, не удавалось. Лишь за несколько секунд до завершения периода Алексей Зозулин забил первую "хозяйскую" треху в матче (с десятой общекомандной попытки).

На заключительный период самарцы вышли, уступая 38:43. Будь они поудачливее и похладнокровнее в исполнении штрафных — возможно, и переломили бы ход матча. Но даже свободные броски у наших игроков не шли — в какой-то момент процент их реализации упал до 45%. В вязкой игре с обилием борьбы под щитами это могло стать решающим фактором. Уже за шесть минут до конца основного времени тренерский штаб "Самары" выбрал лимит тайм-аутов — команда уступала максимальные 9 очков (43:52).

Алексей Зозулин положил в кольцо "заводчан" две трехи, поставив болельщиков буквально "на уши", еще одну добавил Евгений Фидий — за две с половиной минуты до сирены отставание свелось к символическому 1 очку (55:56). А тут еще и лидеры гостей один за другим стали выбывать из игры с перебором фолов. И за 1:31 до завершения основного времени матча "МТЛ Арена" зашлась в восторге: Максим Числов в быстром прорыве, наконец, вернул хозяевам преимущество — 60:59.

Последнее слово в поединке осталось за гостями. Константин Кадыков и Евгений Фидий своими шансами не воспользовались — и уральцам для победы вполне хватило нескольких точных штрафных. 60:62 — мечты о Кубке России "Самаре" придется пока отложить, сообщает официальный сайт клуба.