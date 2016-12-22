16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" на выезде обыграла "Звезду" — 36:25 Гандболистки "Лады" помогли сборной России обыграть Чехию на ЧЕ в Швеции Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" уступила норвежкам - 21:23 Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина попали в заявочный лист Открытого чемпионата Австралии Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе проиграла Румынии - 17:22 (9:11)

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" на выезде обыграла "Звезду" — 36:25

ЗВЕНИГОРОД. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

В четверг, 22 декабря, в своем девятом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде "Лада" встречалась со "Звездой".

Полное отсутствие в течение месяца с лишним игровой практики у большинства тольяттинок, за исключением сборниц, ничуть не отразилось на их тонусе. На подмосковной арене "Лада" почувствовала себя хозяином положения с самого начала, сразу дав понять соперницам, что не предрасположена терять очки. Обмен первыми четырьмя атаками принес красноречивый счет 0:3 в пользу автозаводчанок, на что их в отдаленном прошлом главный тренер Алексей Гумянов, летом принявший "Звезду", поспешил отреагировать ранним тайм-аутом. Но лишь после того, как гости откатились от звенигородок на пять мячей, у хозяек худо-бедно что-то вразумительное стало получаться в ответ.

Однако максимум чего удалось им добиться по ходу первой половины встречи — сократить дистанцию до "минус четырех". Обходясь минимальным количеством замен, ударная бригада тольяттинок, невзирая на кадровые прорехи, четко сдерживала робкий натиск своих визави. В стартовом составе "Лады" ее главного тренера Левона Акопяна перед последним выездом уходящего года особенно тревожило отсутствие травмировавшей локоть на чемпионате Европы в Швеции Елизаветы Малашенко, которая выпала из клубной обоймы на неопределенный срок. Но эту проблему благодаря Алене Носиковой удалось на протяжении значительного времени решать.

Досадно, что на самом финише не самого ожесточенного боя, когда его исход уже ни у кого не вызывал сомнений, она повредила правое колено. И на одной левой не без помощи врача команды ускакала на скамейку запасных. Под занавес первого тайма гости снова поднажали, закрепив перевес. На стартовый отрезок второй 30-минутки пришлась вторая ощутимая вспышка "Звезды", которая опять приблизилась к гостям на расстояние в четыре гола. Но она вновь не продержалась слишком долго на гребне едва накатившей волны. Волжанки мобилизовались и без видимых усилий пресекли поползновения соперниц, задолго до конца лишив их малейших надежд на успех — 36:25, сообщает официальный сайт клуба.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

"Самарская осень" оказалась медальной для местных бадминтонистов

Гандбольная "Лада" обыграла клуб "Динамо-Синара" из Волгограда - 29:25

Гандбольная "Лада" обыграла клуб "Динамо-Синара" из Волгограда - 29:25

Гандбольная "Лада" в первом матче сезона обыграла "Астраханочку" - 36:22

Гандбольная "Лада" в первом матче сезона обыграла "Астраханочку" - 36:22

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1