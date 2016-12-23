Сотрудники Музея модерна сыграют спектакль про музейную жизнь

В воскресенье, 25 декабря, Музей модерна отметит день рождения.



Музею, расположенному в знаменитом Доме Курлиной, в декабре исполняется четыре года. Все это время команда музея популяризирует культуру рубежа 19-20 веков, устраивает для посетителей выставки, мероприятия, фестивали.

Музей завершает уходящий год празднованием этой пока еще скромной даты. В программе два блока — "Модерн" и "Современность".

Программа "Модерн" начнется в 17.00 экскурсией по особняку и концертом "Этуаль из Парижа".

Вокальные произведения Гуно, Бриттена, Равеля, Массне исполнят Юлия Маркова (меццо-сопрано) и Александра Дятлова (фортепиано). Впервые в Самаре будет исполнен иронический мини-цикл Эрика Сати "Три мелодии". Проведет концерт София Фефилова.

В блоке "Современность" в 18:00 покажут спектакль "Танец труда музейных работников".

Посетители музея приходят, чтобы встретиться с искусством, увидеть выставки, послушать экскурсии. А что посетитель знает о труде музейного работника? Как создается то, что видит в музее зритель? Команда Музея модерна в полном составе впервые в Самаре покажет трудовую жизнь музея в форме спектакля.

Действие завершится танцем от "Трайбл Фьюжн Ар-Нуво" — выступлением танцовщиц ETHNIC STUDIO, вдохновленных эпохой Модерна и великой Руфь Сен-Дени.

Вход на праздник свободный.