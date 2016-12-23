В Тольятти побывала съемочная группа "Магаззино"

В четверг, 22 декабря, Тольятти посетила съемочная группа проекта телеканала "Пятница" — "Магаззино", сообщает tlt-room.ru.

Одна из пользовательниц социальных сетей опубликовала фотографию, на которой изображен оператор в жилетке с логотипом программы. Фото было сделано в супермаркете "Миндаль" на ул. Мира, 95А.

Официальной информации о том, приезжали ли телевизионщики в Тольятти, нет. Также неизвестна и предполагаемая дата появления выпуска про Автоград.