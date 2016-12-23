В Тольятти побывала съемочная группа "Магаззино"

В четверг, 22 декабря, Тольятти посетила съемочная группа проекта телеканала "Пятница" — "Магаззино", сообщает tlt-room.ru.
Одна из пользовательниц социальных сетей опубликовала фотографию, на которой изображен оператор в жилетке с логотипом программы. Фото было сделано в супермаркете "Миндаль" на ул. Мира, 95А.
Официальной информации о том, приезжали ли телевизионщики в Тольятти, нет. Также неизвестна и предполагаемая дата появления выпуска про Автоград.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
ху из "Катя Плетнева"
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,