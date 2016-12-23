В Самаре объявлен конкурс на лучшую зимнюю фотографию в парке. В конкурсе принимают участие снимки, сделанные в парке им. Юрия Гагарина, в парке Победы и парке Дружбы.

Итоги будут подводиться по каждому из трех парков в отдельности.

Каждую неделю автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получает сертификат на два дня бесплатного проката коньков на катках парка им. Гагарина, парка Победы или парка Дружбы, а также абонемент на посещение ледовых горок.

Для занявшего второе место будет предоставляться один день бесплатного проката коньков и пригласительный билет на ледовую горку. За третье место — пригласительный.

Работы принимаются с 22 декабря, первые победители будут определены 30 декабря 2016 года.

Правила конкурса:

В конкурсе недели участвуют снимки, выложенные с субботы, а итоги подводятся в 14:00 в пятницу следующей недели. Сертификаты вручаются в субботу и в воскресенье, следующие за подведением итогов. Сертификаты можно получить в пункте проката того парка, в котором была сделана фотография. В конкурсе могут принять участие снимки, сделанные в зимний сезон 2016–2017 гг. в парках им. Гагарина, Дружбы, Победы. В случае одинакового количества набранных "лайков" победителем становится снимок, загруженный раньше других. Фотографии, участвовавшие в конкурсе предыдущей недели и выложенные заново, не учитываются. Для получения приза необходимо предоставить сотруднику проката паспорт.



Администрация МАУ "Парки Самары" оставляет за собой право удалять из альбома конкурса фотографии экстремистского и порнографического содержания.

Конкурс завершится ориентировочно 13 января, однако если будет востребован жителями, может быть продлен на весь период работы парковых катков.

Более подробную информацию можно узнать на сайте МАУ "Парки Самары".