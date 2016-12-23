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Культура

В дни новогодних каникул в области пройдет более 2 тыс. детских мероприятий

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дни новогодних каникул в учреждениях культуры Самарской области организуют более 2 тыс. мероприятий для детей.

В праздничные дни ребята могут посетить новые интересные спектакли и программы: новогоднее представление "Конек-горбунок" и "Левша"; праздничный новогодний концерт "Все к лучшему"; концерт "Новый год в Париже"; спектакли "Няня из поднебесья" и "Сказки Пушкина"; детское представление "Невероятные приключения сказок".

Предусмотрены и благотворительные спектакли: два спектакля "Золотой ключик" и "Динь-дон, я — ваша мама" в Самарском академическом театре оперы и балета и рождественская акция "Подари детям радость" — спектакль "Коза-дереза" Самарского театра кукол.

"В этом году особенно активны библиотеки. В них сейчас проходит очень много мероприятий для абсолютно разных категорий населения, — говорит Юлия Пицик, руководитель управления реализации культурной политики министерства культуры Самарской области. — После Нового года очень большой спектр мероприятий предлагают культурно-досуговые и музейные учреждения".

Муниципальные образования Самарской области на протяжении всех каникул тоже будут проводить новогодние театрализованные представления — свыше 2 тыс. мероприятий (игровые программы, спектакли, театрализованные и концертные программы, поэтические часы, конкурсные программы, игры на свежем воздухе, новогодние утренники, рождественские елки и мастер-классы).

Подробную информацию о новогодних мероприятиях можно узнать на сайте министерства культуры Самарской области в разделе "Мероприятия" и на сайтах учреждений культуры.

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