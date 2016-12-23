Транспортная карта становится все компактнее и удобнее

Многие самарцы каждый день используют электронную транспортную карту и уже оценили ее удобство и экономичность. Помимо традиционной формы, сейчас можно купить новый вид карты — в виде брелока. Выясним, в чем же плюсы такого формата.

В этом году в нескольких городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Липецке — появились новые транспортные карты в виде брелока. Разумеется, Самара не осталась в стороне от этого начинания, которое способно порадовать любого жителя города.

Как сообщили в ООО "Транспортная карта", продажа единых транспортных карт, студенческих карт, а также карт школьника в виде брелока в офисах компании началась 5 декабря. Ранее, начиная с сентября, подобные карты предлагались для школьников. Эксперимент получился удачным, так что сейчас новый вид карт может купить любой желающий. Теперь брелок благодаря специальному креплению можно прикрепить, например, к связке ключей, сумке или кошельку, чтобы гарантированно не забыть его дома или не потерять. Кстати, он заметно меньше стандартной карты и поместится даже в самой крохотной дамской сумочке. При этом никаких сложностей в использовании он не создает. Чтобы оплатить проезд в транспорте, нужно приложить брелок на 2-3 секунды к терминалу кондуктора или терминалу прохода пассажиров в метрополитене. Это все, что от вас потребуется.

Стоимость проезда, как и по обычным картам льготная, согласно действующим тарифам. Поездка обойдется всего в 23 рубля (при оплате наличными требуемая сумма составляет 25 рублей). Детям и студентам проезд обойдется еще дешевле — 13 рублей. Приобрести брелок можно в пунктах продаж транспортных карт, которые расположены во всех районах города. Найти их полный список можно на сайте ООО "Транспортная карта", где также содержится много другой полезной информации. Кстати, если вы предпочтете приобрести карту традиционного формата, это также можно сделать — они не сняты с производства.

При этом оплатить свою покупку можно с помощью банковской карты основных платежных систем, таких как Visa, Mastercard, Мир. Стоимость карты-брелока для граждан составляет 150 рублей, а стоимость подключения — 100 рублей. Школьники и студенты смогут приобрести брелок по той же цене, но подключение для них обойдется дешевле — в 50 и 75 рублей соответственно.

Родителям школьников не надо забывать, что при оплате проезда картой-брелоком их дети должны иметь специальную справку. Студентам также следует позаботиться о том, чтобы иметь с собой студенческий билет.

Учитывая, насколько востребованы транспортные карты среди жителей Самары (сейчас с их помощью оплачивается 60% поездок в общественном транспорте), представители компании стремятся максимально облегчить процедуру пополнения карт.

Помимо уже упоминавшихся пунктов продаж, на сегодняшний день в Самаре установлено 30 собственных терминалов самообслуживания, ими оборудованы все станции метро, а также торговые сетевые магазины и торговые центры. Также пополнить карту можно в терминалах партнеров компании — в Сбербанке, отделениях Почты России, терминалах "Одно.касание", в салонах связи ООО "Платсервис", а также в билетных кассах Самарской пригородной пассажирской компании. Кроме того, сейчас ведутся работы по внедрению сервиса удаленного пополнения транспортной карты. Это значит, что в скором времени все связанные с картами действия можно будет совершать онлайн не выходя из дома, или же, наоборот, ожидая общественный транспорт.