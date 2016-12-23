На водителя фуры, который участвовал в ДТП со смертельным исходом под Сергиевском, заведено уголовное дело

В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла 18 декабря примерно в 23:20 на 1097 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. Грузовик столкнулся с Lada Largus.

От полученных в результате ДТП травм водитель, а также две пассажирки легкового автомобиля — 28-летняя женщина и восьмимесячная девочка погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка Lada Largus — 29-летняя женщина, в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, где вскоре скончалась. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.