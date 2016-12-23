На водителя фуры, который участвовал в ДТП со смертельным исходом под Сергиевском, заведено уголовное дело

В настоящее время в отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, авария со смертельным исходом произошла 18 декабря примерно в 23:20 на 1097 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. Грузовик столкнулся с Lada Largus.
От полученных в результате ДТП травм водитель, а также две пассажирки легкового автомобиля — 28-летняя женщина и восьмимесячная девочка погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка Lada Largus — 29-летняя женщина, в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, где вскоре скончалась. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был