Грузовик врезался в пост ДПС после столкновения с попутной машиной

Водитель грузовика, который снес пост ДПС "Зеленовка", перед этим столкнулся с попутной машиной, следует из сообщения ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути водитель Freightliner не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди автомашиной Skoda. После столкновения грузовик продолжил движение и совершил наезд на кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.

За рулем большегруза находился 66-летний мужчина, получивший права 16 лет назад и ехавший по федеральной трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. ДТП произошло около пяти часов утра.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии, он госпитализирован с травмами головы.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося", — сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.