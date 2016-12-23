Грузовик врезался в пост ДПС после столкновения с попутной машиной

Водитель грузовика, который снес пост ДПС "Зеленовка", перед этим столкнулся с попутной машиной, следует из сообщения ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути водитель Freightliner не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди автомашиной Skoda. После столкновения грузовик продолжил движение и совершил наезд на кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.
За рулем большегруза находился 66-летний мужчина, получивший права 16 лет назад и ехавший по федеральной трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. ДТП произошло около пяти часов утра.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии, он госпитализирован с травмами головы.
"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности случившегося", — сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был