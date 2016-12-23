В выходные в Самарской области температура воздуха поднимется до -3°C

В ближайшие дни в регионе ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 23 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.
Температура воздуха составит -7 ... -12 °C. Местами гололедица.
В субботу, 24 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит -8 ... -13 °C, днем -3 ... -8 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами гололедица.
В воскресенье, 25 декабря, ожидаются аналогичные погодные условия.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?