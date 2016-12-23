В выходные в Самарской области температура воздуха поднимется до -3°C

В ближайшие дни в регионе ожидается потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 23 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -7 ... -12 °C. Местами гололедица. В субботу, 24 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -8 ... -13 °C, днем -3 ... -8 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами гололедица. В воскресенье, 25 декабря, ожидаются аналогичные погодные условия.