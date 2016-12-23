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Страхование Финансы

В Самарской области продано почти 1,8 млн страховых полисов

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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ЦБ РФ опубликовал данные о количестве проданных в регионах страховых полисах по итогам девяти месяцев 2016 года.

В Самарской области продано почти 1,8 млн страховых полисов.

В общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 г. было заключено 122,5 млн договоров страхования.

Сборы российских страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли за это время на 15,2% — до 885,7 млрд руб. (годом ранее — 768,6 млрд руб.).

Рынок страхования в целом (включая ОМС) продемонстрировал 5,2% роста и составил 1,936 трлн рублей.

Самарская область с показателем в 1,76 млн договоров страхования заняла 13-ю строчку рейтинга.

Половина всех заключенных в стране договоров страхования приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область.

За девять месяцев 2016 г. в этих регионах продано 65,8 млн полисов, сообщает группа "АльфаСтрахование".

Наибольшее количество договоров было заключено в Москве (50,6 млн шт.).

Санкт-Петербург, который находится на втором месте, продемонстрировал результат практически в 10 раз меньше — 5,5 млн заключенных договоров.

На третьем месте Московская область (3,7 млн шт.), на четвертом - Краснодарский
край (3,2 млн шт.).

Замыкает ТОП-5 Свердловская область с показателем в 2,8 млн заключенных договоров страхования.

Наименьшие показатели среди 85 регионов страны продемонстрировали Байконур, где заключено всего 618 договоров.

На Чукотке уровень проникновения чуть выше, чем "на космодроме", но также не слишком высок — всего за девять месяцев в регионе продано 5,7 тыс. договоров.

Следом идут Ненецкий автономный округ, где продано 8,1 тыс. полисов, Республики Ингушетия (34,6
тыс. шт.) и Тыва (55,6 тыс. шт.).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 07:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 21:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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