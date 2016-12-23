ОГИБДД Самары проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей

В ночь на субботу, 24 декабря, сотрудники ГИБДД проведут в областной столице профилактическую операцию "Контроль трезвости", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По данным полицейских, "охота" на пьяных лихачей будет вестись во всех районах города ориентировочно с девяти часов вечера и до шести часов утра.