Сызранская ЦРБ пытается взыскать ущерб с бывшего главврача

Сызранская центральная районная больница подала иск к бывшему главврачу Евгению Маклакову. Соответствующая информация размещена на сайте сызранского городского суда.

Как стало известно Волга Ньюс, ЦРБ хочет взыскать с бывшего главврача ущерб, который он, по мнению истца, нанес учреждению, будучи руководителем.

Евгений Маклаков, по версии истца, с июня 2014 по май 2016 незаконно начислял себе доплаты за организацию предпринимательской деятельности.

В медучреждении ущерб оценили в 752 тыс. рублей.

Напомним, Евгения Маклакова уволили в мае 2016 года в связи с утратой доверия. Причем с таким требованием выступила прокуратура, проводившая в больнице проверку.

Как сообщала прокуратура, в 2015 - 2016 годах ЦРБ заключила с ООО "МЕДЭКСПО" девять договоров на поставку расходных медицинских изделий на общую сумму 470 тыс. рублей. При этом учредителем фирмы являлся сам главврач больницы Евгений Маклаков, а гендиректором - его супруга Ирина Краснова.

Также было установлено, что дочь главврача Ирина Маклакова работала в больнице ведущим экономистом и получала доплату за интенсивный труд в два раза выше других работников.