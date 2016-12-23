Сызранская ЦРБ пытается взыскать ущерб с бывшего главврача

Сызранская центральная районная больница подала иск к бывшему главврачу Евгению Маклакову. Соответствующая информация размещена на сайте сызранского городского суда.
Как стало известно Волга Ньюс, ЦРБ хочет взыскать с бывшего главврача ущерб, который он, по мнению истца, нанес учреждению, будучи руководителем.
Евгений Маклаков, по версии истца, с июня 2014 по май 2016 незаконно начислял себе доплаты за организацию предпринимательской деятельности.
В медучреждении ущерб оценили в 752 тыс. рублей.
Напомним, Евгения Маклакова уволили в мае 2016 года в связи с утратой доверия. Причем с таким требованием выступила прокуратура, проводившая в больнице проверку.
Как сообщала прокуратура, в 2015 - 2016 годах ЦРБ заключила с ООО "МЕДЭКСПО" девять договоров на поставку расходных медицинских изделий на общую сумму 470 тыс. рублей. При этом учредителем фирмы являлся сам главврач больницы Евгений Маклаков, а гендиректором - его супруга Ирина Краснова.
Также было установлено, что дочь главврача Ирина Маклакова работала в больнице ведущим экономистом и получала доплату за интенсивный труд в два раза выше других работников.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.