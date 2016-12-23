Сотрудницу микрофинансовой организации из Шенталинского района подозревают в растрате

В Шенталинском районе правоохранители закончили расследование уголовного дела 34-летней жительницы с. Шентала, которую обвиняли в растрате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, с июня 2014 г. по декабрь 2015 г. женщина совершила 13 преступлений. Являясь специалистом по выдаче физическим лицам микрозаймов, она оформляла ложные договоры, подделывала подписи от имени заемщиков, незаконно составляла договоры займа на свое имя и не вносила в кассу деньги, передаваемые заемщиками в счет погашения ранее взятых ими займов. Таким образом, женщина похитила 227 тыс. рублей.

Подозреваемая полностью признала вину и находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд.