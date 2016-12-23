Деревянный дом напротив драмтеатра в Самаре тушили 55 человек

В пятницу в 12:07 пожар в деревянном доме на ул. Фрунзе напротив драмтеатра был потушен, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как сообщили в чрезвычайной службе, сообщение о возгорании кровли одноэтажного деревянного нежилого дома поступило в пожарную охрану в 11:18. Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 55 человек, применялось 14 единиц техники.

Очаг возгорания локализовали в 12:01, а через шесть минут пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.