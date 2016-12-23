Деревянный дом напротив драмтеатра в Самаре тушили 55 человек

В пятницу в 12:07 пожар в деревянном доме на ул. Фрунзе напротив драмтеатра был потушен, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Как сообщили в чрезвычайной службе, сообщение о возгорании кровли одноэтажного деревянного нежилого дома поступило в пожарную охрану в 11:18. Площадь пожара составила 150 кв. м. В его тушении участвовали 55 человек, применялось 14 единиц техники.
Очаг возгорания локализовали в 12:01, а через шесть минут пожар был полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление