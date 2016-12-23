В Москве продолжается пресс-конференция Владимира Путина

В пятницу, 23 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Участие в ее работе принимает обозреватель газеты "Волжская коммуна" Максим Ромашов.
В этом году глава государства принял беспрецедентное решение — дата его общения с журналистами в самый последний момент была перенесена ровно на сутки. Владимир Путин в четверг, 22 декабря, присутствовал на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карповым, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.
Форс-мажорные обстоятельства, впрочем, никак не отразились на желании журналистов, приехавших в Москву со всех уголков нашей страны, задать свой вопрос главе государства. На пресс-конференции присутствуют представители практически все ведущих телеканалов и информационных агентств мира. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 1438 журналистов.
Отметим, что "акулы пера" стали собираться у здания Центра международной торговли (ЦМТ), где проходит пресс-конференция, когда в столице было еще темно. Пройти в здание ЦМТ можно было с 8:30 утра.
Обозреватель "Волжской коммуны" прибыл на место в 8:00 и оказался в конце очереди, растянувшейся на несколько десятков метров, с каждой минутой она увеличивалась. Впрочем, несмотря на большое количество журналистов и повышенные меры безопасности, проход в здание занял не более 20 минут.
Для того, чтобы привлечь внимание главы государства в ходе пресс-конференции, участники идут на всевозможные хитрости. В первую очередь, это, конечно, национальные костюмы. Самый распространенный способ привлечь внимание — оригинальный плакат, где обозначена либо тема вопроса, либо регион.
Стратегически важно занять лучшее место в зале, где репортера может заметить президент. Эта задача самарской делегацией (в Центре международной торговли работали наши коллеги с телеканалов "ГТРК-Самара", "Губерния" и "Самара-ГИС") была возложена на телеоператоров. Дело в том, что они проходят в зал примерно за час до корреспондентов. А где-то за полчаса до начала пресс-конференции свободных мест в зале уже не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков появился в зале в 12:01 и коротко рассказал собравшимся о правилах проведения пресс-конференции. Глава государства появился в зале спустя две минуты.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.