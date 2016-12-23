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В Москве продолжается пресс-конференция Владимира Путина

МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Участие в ее работе принимает обозреватель газеты "Волжская коммуна" Максим Ромашов.

В Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина В Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
Фото: KREMLIN.RU

В этом году глава государства принял беспрецедентное решение — дата его общения с журналистами в самый последний момент была перенесена ровно на сутки. Владимир Путин в четверг, 22 декабря, присутствовал на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карповым, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.

Форс-мажорные обстоятельства, впрочем, никак не отразились на желании журналистов, приехавших в Москву со всех уголков нашей страны, задать свой вопрос главе государства. На пресс-конференции присутствуют представители практически все ведущих телеканалов и информационных агентств мира. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 1438 журналистов.

Отметим, что "акулы пера" стали собираться у здания Центра международной торговли (ЦМТ), где проходит пресс-конференция, когда в столице было еще темно. Пройти в здание ЦМТ можно было с 8:30 утра.

Обозреватель "Волжской коммуны" прибыл на место в 8:00 и оказался в конце очереди, растянувшейся на несколько десятков метров, с каждой минутой она увеличивалась. Впрочем, несмотря на большое количество журналистов и повышенные меры безопасности, проход в здание занял не более 20 минут.

Для того, чтобы привлечь внимание главы государства в ходе пресс-конференции, участники идут на всевозможные хитрости. В первую очередь, это, конечно, национальные костюмы. Самый распространенный способ привлечь внимание — оригинальный плакат, где обозначена либо тема вопроса, либо регион.

Стратегически важно занять лучшее место в зале, где репортера может заметить президент. Эта задача самарской делегацией (в Центре международной торговли работали наши коллеги с телеканалов "ГТРК-Самара", "Губерния" и "Самара-ГИС") была возложена на телеоператоров. Дело в том, что они проходят в зал примерно за час до корреспондентов. А где-то за полчаса до начала пресс-конференции свободных мест в зале уже не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков появился в зале в 12:01 и коротко рассказал собравшимся о правилах проведения пресс-конференции. Глава государства появился в зале спустя две минуты.

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