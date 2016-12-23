На обработку самарских парков от клещей потратят в 1,5 раза меньше запланированных денег

На выполнение работ по обработке зеленых насаждений от клеща на территории Самары во втором квартале 2017 г. потратят 350 тыс. рублей.

Информация об этом содержится на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 524 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие "Спецремстройзеленхоз". Торги проходили в виде запроса котировок. Всего на аукцион было подано три заявки. Победителем стало ООО "НПО "Лесное озеро", которое выполнит работы в полтора раза дешевле — за 351,8 тыс. рублей.