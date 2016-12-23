Мужчина, купивший героин для друга, отправится в колонию

В Сызранском районе суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего Артема Александрова, которого обвиняли в пособничестве в приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 20 мая 2016 г. в с. Шигоны мужчина приобрел для знакомого 15,84 г героина.
Помимо этого, ранее Александров был осужден к условному лишению свободы, которое было заменено на реальное. Но мужчина не отбывал его в колонии-поселении, скрылся от суда, и потому был объявлен в розыск.
В результате теперь ему назначили три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?