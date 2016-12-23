Мужчина, купивший героин для друга, отправится в колонию

В Сызранском районе суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего Артема Александрова, которого обвиняли в пособничестве в приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 20 мая 2016 г. в с. Шигоны мужчина приобрел для знакомого 15,84 г героина.

Помимо этого, ранее Александров был осужден к условному лишению свободы, которое было заменено на реальное. Но мужчина не отбывал его в колонии-поселении, скрылся от суда, и потому был объявлен в розыск.

В результате теперь ему назначили три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.