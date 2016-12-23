С новыми шипами на клеевом покрытии разработчики шин Continental IceContact2 SUV смогли прыгнуть выше головы

Корреспондент Волга Ньюс провел несколько недель, испытывая недавно появившиеся в продаже шины Continental IceContact 2 SUV KD.

На управляемость моего полноприводного внедорожника Suzuki Grand Vitara не приходится жаловаться в любом случае. Но смена резины меняет для меня множество нюансов. И они, несмотря на декларируемые преимущества и статистические данные, либо раздражают, либо радуют. Думаю, субъективный момент тест-драйва шин - в том, подходят ли они моему личному ощущению автомобиля или нет.

К испытанию новой резины премиум-класса Continental IceContact 2 SUV я приступал с некоторым трепетом. Ведь я имел дело с первой моделью, пусть недолго и на чужом авто, - те шины взяли высокую планку. Опасения вызывало то, что ее мог уронить перенос производства в Россию. Смуту внесли и первые отзывы, которые касались неподходящих мне типоразмеров. Этой осенью в Самаре, наконец, появились нужные 17-дюймовые IceContact 2 для SUV, и я познакомился с ними подробно.

Итак, что же нам было обещано. Во-первых, асимметричный рисунок протектора с разнонаправленными канавками, обеспечивающий уверенное сцепление с дорогой. Это, допустим, не такая уж новость, а проверенное решение, какие у других моделей шин Continental также можно видеть. Внутренняя часть протектора в большей степени отвечает за сцепление на снегу, а внешняя ответственна за стабильность маневрирования. Во-вторых - прогрессивный состав резиновой смеси: ее химическая структура оптимизирована так, что шина сохраняет гибкость даже при низких температурах. Как следствие, сцепление с дорогой остается неизменным в любую погоду. В-третьих (и это главное) - шипы. Сделаны по передовой конструкции KristallDubb. Сверхлегкие, благодаря чему их поместилось на шину на 50 процентов больше по сравнению с предыдущей моделью ContiIceContact. Распределены так, что их количество в пятне контакта остается всегда неизменным и каждый окружает канавка для отвода ледяной крошки.

Вместе с этим разработчики позаботились о том, чтобы резина не облысела. Они сажают шипы на клеевое покрытие и проводят специальную вулканизацию. Это эксклюзивная технология Continental, которая успешно себя показала в первых ContiIceContact. Не забудем и то, что новые шины очень щадящие по отношению к дорожному полотну - это самарского водителя по-хорошему должно бы заботить.

Производители заверяют, что Continental улучшили управляемость на сухом дорожном покрытии на 9 процентов, а передачу тормозного и тягового усилия на льду - на 8 процентов. Забегая немного вперед, скажу, что на дорогах этот прогресс чувствуется гораздо ярче, чем говорят о нем цифры.

Поездки по непромерзшим осенним дорогам с IceContact 2 вряд ли заслуживают подробного рассказа - впечатляет тишина, но не более того. Из самого названия понятно, что эти шины раскрываются на льду. Стоило ударить морозам, и прелесть этой резины стала понятна на первом же старте. Плавный бесшумный разгон грел душу. Я катил с уверенностью канадско-российской сборной по хоккею, лавирующей среди начинающих школьников-конькобежцев. Четкое торможение, дающее ощущение надежного контроля за машиной. Отменная прогнозируемость маневров при повороте, перестроении и обгоне. Мягкость резины позволяет меньше нервничать относительно наших неминуемых ям. И технология вклеивания шипов, кажется, работает должным образом - вопреки сотням обстоятельств, они остаются на месте. Причем цепкость IceContact 2 проявляет себя без лишнего шума, что тоже приятно.

Надо сказать, что внедорожник у меня не случайно. Проживание в периферийном районе города и нередкие дальние выезды зимой регулярно заставляют меня встречаться с неблагополучными дорогами. Сейчас я рассекаю по ним, как какой-нибудь голливудский искатель приключений. Ни секунды не сомневаясь, влезаю в снежные колеи, не обращаю внимания на серую слякоть и могу позволить себе в гололед ездить с обычной для города скоростью.

Иными словами, Continental IceContact2 SUV позволяют почувствовать, что вожу я именно внедорожник и подчеркивают достоинства моей машины в зимние месяцы. Уверен, что эти шины не интересны для регионов с теплой зимой. И наверняка преимущества IceContact2 не так заметны на авто, которым клиренс и мощность движка не позволяют достойно вступать в конфронтацию со снегом и льдом.

Для меня же это замечательная модификация прекрасной модели, наиболее полно раскрывающая качества при температуре ниже нуля. Несомненно, это премиальная модель шин, и цены на нее видятся мне соответствующими уровню качества.

http://www.continental.ru/car