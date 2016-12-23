ВТБ выдаст "Тяжмашу" банковские гарантии на 5,5 млрд рублей

ВТБ выдаст сызранскому ОАО "Тяжмаш" банковские гарантии на сумму 5,5 млрд рублей. Информация об этом размещена на страничке предприятия на портале раскрытия.
Компании заключили дополнительное соглашение №4 к генсоглашению о выдаче гарантий от 21 октября 2013 г. на следующих условиях:
- лимит выдачи гарантий - 5,5 млрд рублей,
- срок действия гарантий - до 1825 календарных дней от даты выдачи (с учетом пролонгации),
- период выдачи гарантий - до 01 декабря 2019 г.,
- вознаграждение за выдачу/ увеличение/ пролонгацию Гарантии по ставке не более 3% годовых.
Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "Тяжмаш" 9 декабря, договор подписали 22 декабря 2016 г.
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