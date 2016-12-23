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Машиностроение Экономика и бизнес

ВТБ выдаст "Тяжмашу" банковские гарантии на 5,5 млрд рублей

СЫЗРАНЬ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ выдаст сызранскому ОАО "Тяжмаш" банковские гарантии на сумму 5,5 млрд рублей. Информация об этом размещена на страничке предприятия на портале раскрытия.

Компании заключили дополнительное соглашение №4 к генсоглашению о выдаче гарантий от 21 октября 2013 г. на следующих условиях:

  • лимит выдачи гарантий - 5,5 млрд рублей,
  • срок действия гарантий - до 1825 календарных дней от даты выдачи (с учетом пролонгации),
  • период выдачи гарантий - до 01 декабря 2019 г.,
  • вознаграждение за выдачу/ увеличение/ пролонгацию Гарантии по ставке не более 3% годовых.

Сделка была одобрена Советом директоров ОАО "Тяжмаш" 9 декабря, договор подписали 22 декабря 2016 г.

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