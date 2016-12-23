В Самаре осудили мужчину, воровавшего технику из арендованных квартир

В Самаре суд вынес приговор 26-летнему Максиму Еремкину, которого обвиняли в двух кражах с причинением значительного ущерба и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в марте 2016 г. Еремкин из двух арендованных им квартир похитил бытовую технику: телевизоры, холодильник, стиральную машину - и сдал все это в комиссионный магазин. Общая сумма ущерба составила 172 тыс. рублей.

А в июле 2016 г. обманом путем завладел имуществом сожительницы - видеорегистратором, ноутбуком, золотой цепочкой и кулоном общей стоимостью 35,5 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселении, а также взыскал с него 150 тыс. руб. в счет возмещения причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.