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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Акционеры "Авиаагрегата" не смогли выбрать нового гендиректора предприятия

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, состоялось общее внеочередное собрание акционеров АО "Авиаагрега".

Акционеры предприятия утвердили решение о досрочной отставке генерального директора Павла Майорова. Однако решения о выборе нового гендиректора принять не смогли.

Информация об этом опубликована на официальной страничке предприятия на портале раскрытия.

Согласно опубликованному документу, акционерам была предложена для утверждения кандидатура временного гендиректора "Авиаагрегата" Олега Брындина.

За принятие решения было отдано 272,3 тыс. голосов, против - чуть более 8 млн, 435 - воздержались.

В результате решение о назначении нового гендиректора принято не было.

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