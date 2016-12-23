Акционеры "Авиаагрегата" не смогли выбрать нового гендиректора предприятия

В четверг, 22 декабря, состоялось общее внеочередное собрание акционеров АО "Авиаагрега".
Акционеры предприятия утвердили решение о досрочной отставке генерального директора Павла Майорова. Однако решения о выборе нового гендиректора принять не смогли.
Информация об этом опубликована на официальной страничке предприятия на портале раскрытия.
Согласно опубликованному документу, акционерам была предложена для утверждения кандидатура временного гендиректора "Авиаагрегата" Олега Брындина.
За принятие решения было отдано 272,3 тыс. голосов, против - чуть более 8 млн, 435 - воздержались.
В результате решение о назначении нового гендиректора принято не было.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...