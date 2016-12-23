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ВТБ Пенсионный фонд занял второе место по размеру доходности от размещения пенсионных накоплений

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ВТБ Пенсионный фонд занял второе по размеру доходности, полученной от размещения пенсионных накоплений, среди десяти крупнейших НПФ по количеству застрахованных лиц. ВТБ Пенсионный фонд показал текущую доходность пенсионных накоплений на уровне 13% годовых.

На отчетную дату под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 127,8 млрд рублей, в том числе 124,3 млрд рублей пенсионных накоплений.

Лариса БАНК, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: "Сохранение пенсионных средств и обеспечение гражданам комфортного дохода после выхода на пенсию является основной задачей нашего фонда. Мы придерживаемся взвешенной консервативной инвестиционной политики, но при этом стремимся обеспечить нашим клиентам достойный уровень доходности".

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (www.vtbnpf.ru) - динамично развивающийся негосударственный пенсионный фонд, один из лидеров пенсионного рынка России. Является участником международной финансовой Группы ВТБ.
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд предоставляет услуги по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, включая разработку и реализацию корпоративных пенсионных программ во всех регионах России.
Лицензия № 269/2 от 18.10.2007 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
По состоянию на 1 октября 2016 г. размер имущества АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд составил 127,8 млрд рублей, в том числе объем пенсионных накоплений - 124,3 млрд рублей, объем пенсионных резервов - 2 млрд рублей. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд - участник системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Надежность фонда подтверждена ведущим рейтинговым агентством "Эксперт РА" (рейтинг А++ "Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности", прогноз "стабильный").
Адрес головного офиса Фонда: Россия, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1.

Телефон круглосуточной службы информационной поддержки клиентов 8 (800) 775-25-35 (звонок из регионов России бесплатный).

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