ВТБ Пенсионный фонд занял второе место по размеру доходности от размещения пенсионных накоплений

Согласно данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ВТБ Пенсионный фонд занял второе по размеру доходности, полученной от размещения пенсионных накоплений, среди десяти крупнейших НПФ по количеству застрахованных лиц. ВТБ Пенсионный фонд показал текущую доходность пенсионных накоплений на уровне 13% годовых.

На отчетную дату под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 127,8 млрд рублей, в том числе 124,3 млрд рублей пенсионных накоплений. Лариса БАНК, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: "Сохранение пенсионных средств и обеспечение гражданам комфортного дохода после выхода на пенсию является основной задачей нашего фонда. Мы придерживаемся взвешенной консервативной инвестиционной политики, но при этом стремимся обеспечить нашим клиентам достойный уровень доходности".