Дорогу от станции Ягодная до Крутых Ключей планируют благоустроить

В пятницу, 23 декабря, на заседании общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губернской думы обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры микрорайона Крутые Ключи.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог - руководитель департамента развития транспортного комплекса Самарской области Сергей Калинин рассказал, что в микрорайоне есть большая проблема - проход до железнодорожной станции Ягодная, который не обустроен должным образом.

Дойти до нее можно по временным деревянным мостикам, освещения и вовсе нет.

"Из-за отсутствия тротуаров и дорог люди ходят практически по железнодорожным путям, потому что нет организованных маршрутов. А у муниципалитета, в силу отсутствия разграничения земельных полномочий, нет возможности их организовывать", - отметил председатель комиссии Сергей Блохин.

По словам заместителя руководителя департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства администрации Самары Олега Яхина, в конце июля состоялось выездное совещание, на котором рассматривался вопрос организации в непосредственной близости от подходов к станции разворотной площадки для общественного транспорта, чтобы автобусы, ходящие до ул. Мира, могли привозить людей ближе к станции.

"Администрация города выделила средства, и подходные пути к станции между дачными участками отсыпаны асфальтовой крошкой, - сообщил он. - После этого были направлены обращения к руководству "Кошелев-проекта" с просьбой предоставить участок под площадку для автобусов. Однако площадку так и не получили. Сам же городской округ не имеет права проводить там никакие работы, так как у него нет полномочий на этой территории из-за того, что она находится в собственности "Кошелев-проекта".

Существенные изменения произошли на самой платформе станции Ягодная.

Об этом рассказал генеральный директор ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" Олег Петрихин.

Раньше на платформу можно было пройти через два прохода с правой и левой сторон, лестницы находились параллельно железнодорожным путям.

Теперь лестницы заварены, а пандусы закрыты на ключ. Пандусы открывают лишь для того, чтобы маломобильные граждане и женщины с детьми могли подняться по ним.

Центральный вход сделан напротив двух кассовых киосков, по всей территории платформы установлено освещение.

По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали администрации города совместно с администрацией Красноглинского внутригородского района Самары определить количество и места пешеходных маршрутов к Ягодной и определить перечень работ по их благоустройству и освещению этих маршрутов, а также найти финансирование на это.

ОАО "РЖД" и управляющей компании "Кошелев-проект" поручено технически обеспечить маршрут подхода к станции и его освещение по временной схеме.

Помимо этого, "РЖД" предложено выделить средства для оборудования станции дополнительными навесами вдоль всей платформы, а также областному минтрансу вместе с "Самарской пригородной пассажирской компанией" - пустить дополнительный электропоезд по маршруту "Кошелев-проект" - Самара.