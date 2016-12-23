Дорогу от станции Ягодная до Крутых Ключей планируют благоустроить

В пятницу, 23 декабря, на заседании общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губернской думы обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры микрорайона Крутые Ключи.
Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог - руководитель департамента развития транспортного комплекса Самарской области Сергей Калинин рассказал, что в микрорайоне есть большая проблема - проход до железнодорожной станции Ягодная, который не обустроен должным образом.
Дойти до нее можно по временным деревянным мостикам, освещения и вовсе нет.
"Из-за отсутствия тротуаров и дорог люди ходят практически по железнодорожным путям, потому что нет организованных маршрутов. А у муниципалитета, в силу отсутствия разграничения земельных полномочий, нет возможности их организовывать", - отметил председатель комиссии Сергей Блохин.
По словам заместителя руководителя департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства администрации Самары Олега Яхина, в конце июля состоялось выездное совещание, на котором рассматривался вопрос организации в непосредственной близости от подходов к станции разворотной площадки для общественного транспорта, чтобы автобусы, ходящие до ул. Мира, могли привозить людей ближе к станции.
"Администрация города выделила средства, и подходные пути к станции между дачными участками отсыпаны асфальтовой крошкой, - сообщил он. - После этого были направлены обращения к руководству "Кошелев-проекта" с просьбой предоставить участок под площадку для автобусов. Однако площадку так и не получили. Сам же городской округ не имеет права проводить там никакие работы, так как у него нет полномочий на этой территории из-за того, что она находится в собственности "Кошелев-проекта".
Существенные изменения произошли на самой платформе станции Ягодная.
Об этом рассказал генеральный директор ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" Олег Петрихин.
Раньше на платформу можно было пройти через два прохода с правой и левой сторон, лестницы находились параллельно железнодорожным путям.
Теперь лестницы заварены, а пандусы закрыты на ключ. Пандусы открывают лишь для того, чтобы маломобильные граждане и женщины с детьми могли подняться по ним.
Центральный вход сделан напротив двух кассовых киосков, по всей территории платформы установлено освещение.
По итогам обсуждения члены комиссии рекомендовали администрации города совместно с администрацией Красноглинского внутригородского района Самары определить количество и места пешеходных маршрутов к Ягодной и определить перечень работ по их благоустройству и освещению этих маршрутов, а также найти финансирование на это.
ОАО "РЖД" и управляющей компании "Кошелев-проект" поручено технически обеспечить маршрут подхода к станции и его освещение по временной схеме.
Помимо этого, "РЖД" предложено выделить средства для оборудования станции дополнительными навесами вдоль всей платформы, а также областному минтрансу вместе с "Самарской пригородной пассажирской компанией" - пустить дополнительный электропоезд по маршруту "Кошелев-проект" - Самара.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
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