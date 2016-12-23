Жители трех районов области просят возобновить закрытые муниципальные маршруты

В пятницу, 23 декабря, на заседании общественной комиссии по транспорту при комитете по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губдумы рассмотрели обращения жителей Пестравского, Хворостянского и Приволжского районов.
Так, жители Пестравского района просят вновь открыть автобусный маршрут Пестравка - Новокуйбышевск в пятницу, субботу и воскресенье.
Это решит проблему молодежи, учащейся в техникумах и колледжах Новокуйбышевска, до которых трудно добираться.
Для жителей Хворостянского района важно возобновление проезда автобуса №614 Самара - Хворостянка - Самара через Чапаевск, который действовал еще три года назад.
Кроме того, был маршрут Чапаевск - Хворостянка. Сейчас он отменен, а маршрут №614 через Чапаевск больше не проходит.
Жители с.п. Обшаровка Приволжского района просят решить вопрос с железнодорожным транспортом.
Большая часть населения добирается на работу в близлежащие города и чаще всего пользуется железнодорожным транспортом, но с 2015 г. поезд Самара - Москва не делает остановку на станции Обшаровка.
В связи с этим члены комиссии рекомендовали региональному министерству транспорта и автомобильных дорог рассмотреть возможность возобновления автобусного маршрута Пестравка - Новокуйбышевск и прохода маршрута Самара - Хворостянка - Самара через Чапаевск.
Помимо этого, ведомству предложено вместе с ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" рассмотреть возможность оптимизации движения пригородных электропоездов с остановкой на железнодорожной станции Обшаровка.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.
Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.