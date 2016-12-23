Жители трех районов области просят возобновить закрытые муниципальные маршруты

В пятницу, 23 декабря, на заседании общественной комиссии по транспорту при комитете по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губдумы рассмотрели обращения жителей Пестравского, Хворостянского и Приволжского районов.

Так, жители Пестравского района просят вновь открыть автобусный маршрут Пестравка - Новокуйбышевск в пятницу, субботу и воскресенье.

Это решит проблему молодежи, учащейся в техникумах и колледжах Новокуйбышевска, до которых трудно добираться.

Для жителей Хворостянского района важно возобновление проезда автобуса №614 Самара - Хворостянка - Самара через Чапаевск, который действовал еще три года назад.

Кроме того, был маршрут Чапаевск - Хворостянка. Сейчас он отменен, а маршрут №614 через Чапаевск больше не проходит.

Жители с.п. Обшаровка Приволжского района просят решить вопрос с железнодорожным транспортом.

Большая часть населения добирается на работу в близлежащие города и чаще всего пользуется железнодорожным транспортом, но с 2015 г. поезд Самара - Москва не делает остановку на станции Обшаровка.

В связи с этим члены комиссии рекомендовали региональному министерству транспорта и автомобильных дорог рассмотреть возможность возобновления автобусного маршрута Пестравка - Новокуйбышевск и прохода маршрута Самара - Хворостянка - Самара через Чапаевск.

Помимо этого, ведомству предложено вместе с ОАО "Самарская пригородная пассажирская компания" рассмотреть возможность оптимизации движения пригородных электропоездов с остановкой на железнодорожной станции Обшаровка.