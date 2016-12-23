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Дорожное строительство Транспорт и связь

После ремонта съезда с проспекта Кирова на Московское шоссе вновь открыт дублер

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, в Самаре было возобновлено движение по дублеру Московского шоссе, который примыкает к проспекту Кирова со стороны улицы Стара-Загора.
Напомним, этот участок был перекрыт на реконструкцию в конце октября 2016 года. В результате почти два месяца владельцы личного автотранспорта, чтобы выехать из Самары, должны были, двигаясь по дворовому проезду параллельно основному ходу Московского шоссе, поворачивать направо, выезжать на улицы Стара-Загора, Димитрова и затем снова возвращаться на дублер. Изменили свой маршрут и автобусы. Теперь прежняя схема движения частного и общественного транспорта возвращена.
Кроме того, как сообщили Волга Ньюс в ООО "Самаратранстрой", на этой неделе было открыто движение на участке Московского шоссе от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней по обеим проезжим частям (раньше автомобилисты были вынуждены были вынуждены двигаться только по одной). Таким образом, сегодня на указанном отрезке дороги действуют четыре полосы движения.

 

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Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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