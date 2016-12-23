После ремонта съезда с проспекта Кирова на Московское шоссе вновь открыт дублер

- В четверг, 22 декабря, в Самаре было возобновлено движение по дублеру Московского шоссе, который примыкает к проспекту Кирова со стороны улицы Стара-Загора.
- Напомним, этот участок был перекрыт на реконструкцию в конце октября 2016 года. В результате почти два месяца владельцы личного автотранспорта, чтобы выехать из Самары, должны были, двигаясь по дворовому проезду параллельно основному ходу Московского шоссе, поворачивать направо, выезжать на улицы Стара-Загора, Димитрова и затем снова возвращаться на дублер. Изменили свой маршрут и автобусы. Теперь прежняя схема движения частного и общественного транспорта возвращена.
- Кроме того, как сообщили Волга Ньюс в ООО "Самаратранстрой", на этой неделе было открыто движение на участке Московского шоссе от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней по обеим проезжим частям (раньше автомобилисты были вынуждены были вынуждены двигаться только по одной). Таким образом, сегодня на указанном отрезке дороги действуют четыре полосы движения.
Последние комментарии
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...
Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.